Tras la larga internación, Jamie Foxx vuelve al trabajo en compañía de su hija Corinne

escuchar

Después del susto y la incertidumbre con respecto a la salud de Jamie Foxx, quien fue internado el 12 de abril por un cuadro que todavía no fue revelado pero que lo mantenía en estado delicado, ahora se reveló que la estrella se prepara para regresar a la televisión.

Según anunció FOX, el actor conducirá un nuevo concurso musical llamado We are family, junto a su hija Corinne Foxx . Se espera que el programa se estrene en 2024, aunque todavía no hay una fecha precisa para el debut.

We Are Family es un juego de adivinanzas musicales en el que en cada episodio aparecerá un famoso junto a un familiar no conocido. La vuelta de rosca del concurso es que la estrella invitada se mantendrá oculta hasta que se adivine su identidad .

Al igual que en La Máscara, el reality que desembarcó el año pasado en Argentina, se darán pistas para ayudar a identificar a cada famoso. Por acertar a la estrella, el público del estudio podrá ganar hasta 100.000 dólares. Será la audiencia presente la encargada de adivinar de quién se trata.

“Después del éxito de Beat Shazam, que duró seis temporadas, estamos encantados de desarrollar We are Family con Jeff Apploff y nuestros amigos de FOX Entertainment”, dijeron Jamie, de 55 años y Corinne, de 29, en un comunicado conjunto. “Esperamos que cuando se estrene, el próximo año, este programa divierta tanto al público en casa como nos hemos divertido nosotros creándolo” , agregaron.

Este no es el primer programa basado en la música que padre e hija comparten juntos. Actualmente conducen Beat Shazam, en donde los participantes tienen que adivinar la canción que suena para de esa manera ganar dinero.

El regreso de Foxx a la pantalla se produce después de un susto de salud que lo mantuvo hospitalizado durante casi un mes. La familia del actor comunicó el pasado 11 de abril que había experimentado “una complicación médica” en el momento en que se encontraba rodando en Atlanta la película Back in Action, junto a Cameron Diaz y Glenn Close.

La producción de la película, especialmente esperada por el público por marcar el regreso al cine de Diaz luego de un prolongado retiro, no se interrumpió por el problema de salud de Foxx. El rodaje concluyó después de que en los días subsiguientes a la internación se recurriera a dobles de cuerpo y de riesgo para completar las escenas que el ganador del Oscar por Ray dejó pendientes.

Cameron Diaz y Jamie Foxx en el set de Black in Action

“Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya está en camino de recuperación”, escribió entonces Corine en Instagram. Desde la notificación de ese episodio, se ha revelado información mínima sobre la condición del actor, aunque una fuente le dijo previamente a Entertainment Tonight que Foxx se estaba “curando” y sentía “el amor de todos”.

“Le están recomendando a Jamie que baje el nivel de estrés una vez que deje la internación“, reveló una fuente cercana a la estrella hace un tiempo. Ante la consulta de People, la fuente anónima cercana a Foxx dijo que el actor tiene muchos proyectos en marcha: “Jamie se concentra para hacer lo que tiene que hacer. Es una persona concentrada y sagaz. Lo que le pasó en términos médicos es lo suficientemente grave como para mantenerlo por ahora internado”.

La semana pasada, Corinne anunció que su padre llevaba un tiempo en casa, aunque la familia estaba preparada para “lo peor”. “ Actualización de la familia: Triste ver cómo los medios de comunicación corren salvajemente”, dijo en una historia de Instagram. “Mi papá lleva semanas fuera del hospital, recuperándose ”, agregó haciéndole frente a los rumores que indicaban que el actor estaba grave.

Para llevar tranquilidad fue el mismo Foxx también el que acudió a sus redes sociales para emitir un comunicado. “ ¡Agradezco todo el amor! Me siento bendecido ”, fue el breve mensaje que el actor compartió con sus casi 6 millones y medio de seguidores.

LA NACION