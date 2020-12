Tras los posteos discriminatorios en redes, Sofía Bonelli lleva a Mariana Nannis a la Justicia

La guerra entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia parece no tener fin. Desde hace unos días, la excéntrica exesposa del futbolista volvió al ruedo en sus redes con varios posteos discriminatorios contra Sofía Bonelli, donde se mete directamente con su sexualidad. Cansada de sus agresiones, la actual pareja de Caniggia le dio instrucciones a Fernando Burlando para que la denuncie ante la Justicia por hostigamiento.

"Te operaste toda y sos un escracho. El que te operó seguro estaba borracho. Ya todos saben que naciste muchacho. Si en el Conurbano te apodaron La Cacho", dice uno de los tantos posteos que Nannis escribió en su cuenta de Instagram en los últimos días. Cansada de las burlas y agresiones, la modelo decidió llevar el tema a una instancia legal.

"Toda esta situación de hostigamiento, de discriminación y falta de contemplación hacia el prójimo tiene que ver con una cuestión emocional. Ni bien Claudio y Sofía estén acá en Argentina se van a hacer diligencias para terminar con esto", expresó Burlando, abogado de Bonelli y Caniggia, este jueves en Nosotros a la mañana.

"Todas estas cosas no solo angustian a Claudio y a Sofía, sino a toda una comunidad. Hablan de un gran desprecio hacia distintos sectores que a esta altura ya no son permisibles", agregó el letrado, dando cuenta de los dichos discriminatorios de Nannis.

Días atrás, Bonelli había respondido a las provocaciones de Nannis desde México, donde está conviviendo con el exfutbolista hace más de un año. "Ya no sabe con qué joderme. A mí no me mueve ni un pelo, es lamentable. Yo me opero lo que quiero, me hice las lolas y la nariz como cualquier mina, pero estas no te las dejan pasar", continuó. "A Claudio le da asco porque está enferma, dice cualquier cosa y la repite en los medios", disparó la modelo, de 27 años, en diálogo con Los ángeles de la mañana.

"Mariana se operó todo en Marbella y se lo hicieron mal. No es mi culpa que le quedaron mal, pero no entiendo por qué está tan obsesionada con el tema de los travestis", señaló luego.

La palabra de Claudio Paul Caniggia

La polémica siguió en Los ángeles de la mañana, donde Ángel de Brito contó la conversación que mantuvo con Claudio Paul Caniggia. "Hay que condenar lo que dice. Es un desequilibrio total lo de Nannis. Mi exmujer supera todos los límites. Pedí pericias psiquiátricas por su desequilibrio emocional, está llena de odio", leyó textual el conductor del ciclo.

"Nunca la había visto a este nivel; ni siquiera hay casos en el mundo de semejante desequilibrio. Está despechada y obsesionada. Todo esto es por no poder conmigo. Entonces dirige los ataques a mi novia", continuó asegurando que el exfutbolista la llevará a la justicia tanto a ella como a su abogado. "Tiene cero credibilidad. Ella y su abogado no paran de decir mentiras. Jamás le levanté la mano, todas las denuncias son falsas y fueron desestimadas".

Por último, el exfutbolista hizo referencia a las denuncias que Nannis le hizo en la Justicia. "Yo no tengo parques eólicos. En mi vida los tuve y en mi vida tuve relación comercial con ningún gobierno. Quiero que lo demuestren en la Justicia porque yo nunca miento, que presenten las pruebas, metieron denuncias en todos lados sin pruebas. Delira. Todo el tiempo intento ser protagonista, pero nunca tuvo este nivel de agresión. Todo arrancó cuando la dejé", concluyó enojado.