Tras romper el silencio ante la justicia y solicitar el fin del tutelaje de su padre, Britney Spears viajó a Hawaii con su novio

Britney Spears decidió tomarse unos días para relajarse y descansar después de contar su verdad ante el mundo. La cantante pop, quien compareció ante una corte californiana para pedir el cese de la tutela legal de su padre, Jamie Spears, viajó a Hawaii junto a su pareja, Sam Asghari.

De acuerdo a lo que informa el sitio Access, la cantante voló a la isla de Maui el pasado jueves, el día después de dar su testimonio. Su novio compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram donde se los puede ver en un avión mientas juegan con filtros de la cámara. En la nueva publicación, la estrella pop se ríe al tiempo que filma a su novio “dormido” y le coloca un filtro de cachorro.

La estrella pop reveló en su testimonio que desde hace 13 años no puede tomar decisiones en su vida, que no le permiten cumplir con su deseo de volver a ser madre y que no puede casarse ni disponer de su dinero, entre otras cosas. Además aseguró que su padre debería estar presos, ya que, según dijo, su tutela ha sido abusiva y la ha obligado a hacer cosas que no quería hacer.

La publicación de Asghari es el primer rastro de Spears luego de que hiciera un pedido de disculpas en su cuenta de Instagram a sus fans por darles a entender que “estaba bien” cuando en realidad no lo estaba y ellos lo sabían.

Britney Spears con su novio, en la isla de Maui Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Una fuente cercana a la pareja dijo al citado medio que Britney y Sam querían irse unos días, que se apoyan mutuamente, que “son un par perfecto” y que están buscando poder consolidar su futuro y vivir la vida como ellos quieran.

Maui es uno de los puntos donde la pareja suele vacacionar. De hecho, ya había visitado la isla a principios de año. Spears también mencionó las “vacaciones a Maui” como una de las cosas que su equipo de curaduría amenazó con quitarle durante su testimonio.

LA NACION