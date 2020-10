Tras su renuncia al Cantando, habló Patricio Arellano: "Es un problema de química", dijo, sobre sus diferencias con Laura Novoa Crédito: Prensa LaFlia

En los últimos días, las fricciones entre Patricio Arellano y Laura Novoa salieron a la luz en la pista del Cantando. Si bien en un principio la pareja intentó quitarle dramatismo a la situación, la renuncia del músico al certamen terminó por confirmar las sospechas. Esta mañana, Arellano explicó los motivos de su decisión y confesó que con Novoa no tenían química.

"Anoche abandoné el certamen. Si bien estuvo buenísimo y le puse mucha onda, en un momento algo no empezó a funcionar para mí. Decidí dar un paso al costado porque cuando uno pierde el disfrute ya no vale la pena, no me estaba sintiendo cómodo", comentó Patricio Arellano a través de un audio de WhatsApp enviado a Nosotros a la mañana.

Minutos después, el cantante estuvo como invitado en Los ángeles de la mañana y dio más detalles sobre su decisión. "Me siento aliviado. Hace muchos años en mi vida tomé la decisión de ser feliz y hacer cosas que me hagan feliz. A veces cuesta pero estoy donde quiero estar", confesó.

En cuanto a la dupla que encarnó con Laura Novoa, si bien no quiso contar las internas que lo llevaron a bajarse del certamen, aseguró que no había química. "Algo no funcionó, pero eso quedará para el ámbito privado. Yo acumulé algunas situaciones. Quizá yo quería jugar más y ella no tanto. Si yo tuviera ego hubiese decidido quedarme en el programa más visto de la TV. Creo que es un problema de química o de diferencias", indicó.

"¿Es verdad que Laura te hacía grabar los temas veinte veces?", preguntó Cinthia Fernández. "Yo entré como en una vorágine en esta modalidad de trabajo que ella impuso. Me tuve que adaptar y al principio dije: 'bueno, esto es así'. Siempre intenté ayudar. Pero no voy a hablar mal de ella, no es mi estilo, ni quiero polemizar", respondió.

"Siempre quise conservar el trabajo. Siempre le dije: 'cualquier problema que tengamos que nunca se filtre, que quede entre nosotros'. De todas las cosas que pasaron, que no voy a contar por caballerosidad, lo que más me dolió fue eso. Que diga que ahora tengo otros trabajos, que me salieron gracias al Cantando y que por eso estoy cansado", agregó molesto al tiempo que aclaró que viene participando de la obra de Flavio Mendoza, Un estreno o un velorio, desde el verano pasado.

Tras asegurar que su compromiso nunca cambió, contó una situación de salud que vivió hace unas semanas y de la cual nadie se enteró. "Hace tres o cuatro semanas tuve un gran problema en un dedo. Tocando la guitarra me lastimé. Se me infectó y una noche tuve que ir de urgencia a un cirujano para que me hiciera un drenaje. Fue en la gala del trío con Sandra Mihanovich y nadie se enteró. Se me caían las lágrimas del dolor pero seguí trabajando siempre", cerró el cantante.

