Se conocieron en el "Súperbailando" y el flechazo fue inmediato. La química entre ellos trascendió la pista y vivieron un romance muy intenso que compartieron a diario en sus redes sociales. Sin embargo, Jimena Barón y Mauro Caiazza se separaron tras casi un año de relación.

En su momento, cada uno hizo pública la noticia con un emotivo mensaje en Instagram, pero no hablaron más al respeto. Hasta hoy que Mauro Caiazza reapareció en público y contó cómo está atravesando este difícil momento: "Acá estoy, tratando de enfocarme en mi laburo. Obvio que tengo mis momentos, pero quiero enfocarme en lo que me hace bien", le confesó el bailarín al cronista de Los Ángeles de la mañana, al terminar uno de sus shows musicales.

Y si bien fue una decisión de mutuo acuerdo, el exparticipante de ShowMatch aseguró que extraña mucho la vida familiar que tenía junto a la actriz y a su hijo Momo. "Si bien no convivíamos, pasábamos mucho tiempo juntos. Con ella y el nene teníamos medio un plan familiar y volver a estar solo es diferente. Lo extraño mucho a Momo", confesó con cierto pesar el bailarín. Y sobre la posibilidad de seguir manteniendo un vinculo con el pequeño señaló: "Primero necesitamos aclarar nuestra situación y después se verá".

Por último, se refirió a los motivos que lo distanciaron de Barón: "Nos separamos porque estábamos desconectados. Yo estaba enamorado, el amor no se termina. De hecho no creo que la deje de amar nunca, pero bueno, nos separamos porque había algo que no funcionaba en la pareja y uno tiene que priorizar ser feliz", reflexionó Caiazza.