Tras suspender sus shows a horas del estreno, Adele le pidió perdón a sus fans por videollamada.

El jueves pasado, cuando faltaban apenas 24 horas para el estreno de su show en Las Vegas, Adele anunció a través de su cuenta de Instagram que los conciertos programados para enero, marzo y abril se iban a posponer. Para ese entonces, la gran mayoría de los que habían adquirido tickets para las primeras funciones ya estaban en la ciudad del pecado, o viajando hasta allí.

El viernes, a la hora en que estaba previsto que comience el espectáculo, algunos fanáticos de la cantante británica se acercaron enojados hasta el Colosseum del Caesars Palace sin saber que iban a recibir una gran sorpresa: una videollamada con Adele, en donde entre lágrimas les pidió perdón de manera personal.

Una persona del equipo de la artista fue la encargada de recibir la llamada en su teléfono, y pacientemente, fue brindándole la posibilidad a cada una de las personas presentes de conversar un rato con la estrella. Además de disculparse, la cantante les ofreció a todos merchandising gratis, tickets para cambiar por bebida esa noche y un meet and greet con ella para cuando se lleven adelante los conciertos.

“Realmente no me importa volver a Las Vegas desde México”, le dijo un fanático, que luego de conversar con ella no dudó en perdonarla. “Te agradezco que hayas sido tan amable conmigo, te lo agradezco de verdad”, le respondió ella. “Ese que está al lado tuyo es mi manager. Cuando vuelvas, cuando sea, vamos a hacer un meet and greet gratis”, le prometió.

Adele se presentará durante tres meses en Las Vegas

“Hola. Quiero pedirles disculpas pero mi show no está listo. Hemos hecho todo lo posible para montarlo a tiempo y que sea lo suficientemente bueno para ustedes, pero los retrasos en las entregas y el Covid nos han destrozado por completo. La mitad de mi equipo, la mitad de mi gente, está con Covid”, le comunicó a sus seguidores el pasado jueves, al anunciar que se postergarían las fechas del espectáculo.

“Ha sido imposible terminar el espectáculo- y no puedo mostrarles lo que tengo hasta ahora. Estoy cansada... estoy cansada. Siento mucho que sea todo a última hora, pero llevamos más de 30 horas despiertos intentando solucionarlo y se nos ha acabado el tiempo”, explicó. “Estoy muy disgustada y muy avergonzada. De nuevo, lo siento mucho por todos los que han viajado para verme. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho”, agregó.

La cantante también anunció que los shows se harán más adelante. “Vamos a reprogramar todas las fechas, estamos en eso ahora mismo, y voy a terminar mi show y voy a hacer un espectáculo como el que se supone que tengo que hacer. Siento mucho que haya sido imposible, nos hemos enfrentado a muchas cosas y no está listo. Lo siento mucho”, culminó.

El espectáculo, llamado Weekends with Adele, tenía fecha de estreno este viernes 21 de enero en el Colosseum del Caesars Palace, e iba a estar en cartel hasta mediados de abril, realizando dos funciones cada fin de semana. La cantante anunció su propia residencia en Las Vegas en el mes de noviembre, poco después del lanzamiento de su último álbum de estudio, 30.

Si bien todavía no se confirmaron cuando serán las nuevas fechas, se especula que el show estrenará en el mes de abril y se extenderá hasta junio. Las entradas para ver a la cantante iban desde 85 a 12 mil dólares.