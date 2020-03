Coronavirus: Moria Casán habló sobre el abrupto impasse de Incorrectas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de marzo de 2020 • 15:20

En el día de ayer, Moria Casán sorprendió a la audiencia con una noticia inesperada: debido a la gravedad que está tomando el tema del coronavirus en nuestro país, la diva decidió levantar su ciclo Incorrectas para dejarle lugar a los programas informativos.

Esta mañana, la conductora de América volvió a explicar las razones de su difícil decisión en Los ángeles de la mañana . "Siempre mi palabra fue desdramatizar un poco la realidad. Que la gente tenga la posibilidad de entretenerse y despejarse un rato a la tarde. La verdad que no me siento en condiciones de hacerlo, no quiero ponerme en periodista tampoco. Mis chicas no lo son y no se puede joder con esto. En un canal que sobre todo es de noticias porque no hay ficción no se puede meter entretenimiento en este momento, no lo siento ", se sinceró a través de un audio de WhatsApp que le envió a la panelista de ciclo de eltrece Karina Iavicoli.

En cuanto a cómo está viviendo estos primeros días de cuarentena en su hogar, relató: "Yo me siento muy bien. Mi gran capital es mi salud y por eso me prevengo. Estoy disfrutando de mi casa con mucha paz. Me da la impresión de que volví a ser chica. Con todos mis amigos con los que hablo, están todos con una sensación rara, pero con paz. Me parece que esto nos da tiempo para la reflexión, no es que nos volvamos más buenos ni nada, pero el mundo hizo un stop para parar con tanta locura. Hay un momento en que esto tenía que pasar".

"Yo soy una mujer muy a favor y tengo esperanza, pero me tengo que permitir el stop. Estoy empezando a disfrutar de mi tiempo recién en estos últimos dos o tres años cuando pude desprenderme de algunas cosas oscuras de mi vida", confesó la diva, tras asegurar que cuando todo esto pase, volverán con Incorrectas para dar alegría.