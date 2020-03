Moria Casán explicó los motivos por los cuales decidió finalizar su ciclo vespertino Fuente: LA NACION

19 de marzo de 2020 • 18:21

Desde su casa en Parque Leloir, Moria Casán sorprendió a la audiencia y a sus panelistas con una inesperada noticia: "Este es el penúltimo de Incorrectas ". La decisión de la conductora tiene que ver con la pandemia de coronavirus que inevitablemente modificó la esencia del programa vespertino y de la televisión en general.

Antes de dar la primicia, la exvdette comenzó el programa con una buena noticia. "Parece que Donald Trump anunció que la vacuna contra la malaria serviría también contra el coronavirus. Dijo que en 40 casos estaría dando resultado", contó desde el living de su casa, desde donde hace una semana conduce el ciclo de América , siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para personas mayores de 60 años.

Sin embargo, el clima festivo y de alegría se vieron empañados por el anuncio siguiente: "Les quiero decir a todas las Incorrectas que no se pongan tristes porque es para el bien de todas, pero hoy va a ser el penúltimo programa", indicó Moria, despertando el asombro de sus compañeras.

"Yo decidí voluntariamente mi aislamiento por ser mayor y tener riesgos y también por mi hija Sofía (Gala) que me pidió que me guarde. Ella insistió mucho porque es panicosa y está aterrada. Quiere me resguarde, es lo único que me pide. Y esto no es ni joda ni vacaciones. Soy una persona muy profesional y me siento muy egoísta de estar usando un móvil que venga a mi casa todos los días cuando se lo puede estar necesitando en un hospital. Lo pienso yo, no me lo pidió el canal ni nada", explicó luego la conductora.

"Más allá de eso, esto no es una despedida. Es un stand by de Incorrectas porque tampoco quiero que el programa pierda su esencia. Si yo te digo que te vengo a oxigenar la tarde y a desdramatizar, ¿qué puedo hacer en este momento de la vida? ¿Sacar conejos de la galera? ¿Reírme? ¿Mostrar a las chicas desfilando? No, no da. Y transformar el programa en un periodístico, que es lo que se está necesitando en este momento, tampoco. No me sale hablar de muerte y enfermedad todo el día, yo soy muy adicta a la vida. No lo puedo dibujar, gente. Esta vez no puedo porque no lo siento, y menos encerrada desde mi casa", expresó conmovida.

Tras asegurar que en su lugar se emitirá el noticiero, agregó: "América es un canal de servicios. Es un canal de información y me sentía como un injerto dentro del noticiero. No es un pedido del canal, fue algo mío. No puedo forzar nada y ayer lo sentí raro al programa".

Antes de comenzar con la rutina del día, prometió: " Incorrectas va a volver pero en su esencia, pero para dar alegría y oxigenar, ahora con todas las noticias que recibimos de muerte y enfermedad no se puede".