La sorpresiva foto Sabrina Rojas con Luciano Castro y el “Tucu” López: “Familia ensamblada”

Sabrina Rojas y Luciano Castro confirmaron su separación en mayo de este año. En agosto, la actriz comenzó una relación con el “Tucu” López, mientras que el galán de Valientes lo hizo con Flor Vigna. Este miércoles, la protagonista de la obra Desnudos compartió una postal en Instagram en la que posa con su ex y su actual pareja, dejando en evidencia el buen vínculo que existe entre ellos.

“Cuando todo fluye, que en vez de pensar en dividir podés sumar”, escribió Rojas junto a la selfie que la muestra en medio de Luciano y el “Tucu”. Y agregó: “De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”. La modelo hizo este posteo justo después de que surgieran rumores de que Castro dejaría la obra de teatro que protagonizan juntos porque no quiere trabajar más con ella.

Sabrina Roja publicó una foto junto al Tucu López, su actual pareja, y a Luciano Castro, su ex Instagram: @rojassasi

Rojas, de 41 años, y Castro, de 46, se separaron en mayo tras 11 años de relación. “Nos separamos como pareja, no como familia”, manifestó la actriz en las redes, haciendo referencia a que juntos tienen a Fausto y Esperanza.

Cuando salió a la luz su romance con López, el actor admitió que ya estaba enterado y se mostró contento. “Lo sabía antes que todos”, dijo en declaraciones a Intrusos (América). Y contó que transitan “muy bien” la separación y que la trabajaron desde mucho tiempo antes de anunciarla, ya que son personas públicas y no querían exponer todos los detalles desde el principio.

Sin embargo, cuando Castro confirmó su noviazgo con Vigna, Rojas reveló que se enteró por televisión. Fue Pía Shaw quien se comunicó con la expareja del actor y a quien la actriz le reconoció: “No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”.

¿Por qué Luciano se bajó de la obra Desnudos?

Este martes en Intrusos informaron que Luciano dejaría la obra de teatro Desnudos, donde comparte cartel con la madre de sus dos hijos. Inmediatamente circularon los rumores de que la presencia de su ex en el elenco podría ser la razón del portazo.

Así lo confirmó Adrián Pallares: “Por Sabrina Rojas. No quiere laburar más con ella”, sostuvo. Y Virginia Gallardo agregó: “Ya se baraja el nombre del posible actor que lo reemplazaría”, que sería Esteban Lamothe.

La primera función de Desnudos en Buenos Aires, con Sabrina Rojas, Brenda Gandini, Mercedes “Mey” Scápola, Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Luciano Cáceres Archivo

Más allá de esta información, en el programa de América indicaron que el actor guardaría las formas a la hora de explicar la razón de su salida y no mencionaría a su ex. “Se va de vacaciones, eso me lo dijo él”, blanqueó Pallares.

Evelyn Von Brocke sumó que a Castro le habría incomodado que Rojas “le mandaba muchas indirectas, muchos chistes, mucha cosa” en escena. “Hay que decir que a Sabrina Rojas le cayó pésimo lo de Flor Vigna”, acotó el conductor.

La obra de la alemana Doris Dorrie, que se puede ver en el Teatro Metropolitan Sura, tiene en el elenco también a Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Mercedes Scápola y Brenda Gandini. Se estrenó durante el verano de 2020 en Mar del Plata y se vio afectada por las restricciones por la pandemia, pero ahora regresó a la calle Corrientes.