El Chaqueño Palavecino vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En esta oportunidad, el cantante se encontraba dando un show en la ciudad de Córdoba cuando los presentes comenzaron a pedirle que invite a subir al escenario a Renzo Tapia, un músico local que se encontraba en la platea. El folklorista finalmente accedió al pedido del público, pero no lo hizo de buena gana.

Durante una entrevista con Radio Suquía, Tapia contó lo que sucedió el viernes por la noche. "Yo soy de Traslasierra, tengo un conjunto desde hace varios años y lo tenía como ídolo al Chaqueño desde niño. Fui a escucharlo anoche y unas señoras que me siguen, porque canto hace 20 años en la Plaza de Cura Brochero a la gorra, comenzaron a pedirle que me suba a cantar con él", relató. "Él se negó al principio y después preguntó: '¿Quién es Renzo?'. Cuando me vio exclamó '¡Ah, pero es un viejo!'. Cuando subo al escenario me dice 'cantá vos', y yo le digo 'cantemos juntos, maestro, usted es mi ídolo' y él me dice: 'No, cantá vos, a ver qué podés hacer'".

Según puede verse en el video, Palavecino, lejos de querer compartir escenario con su colega, decidió tomar asiento unos metros atrás del micrófono. "En la mitad del tema intenté agarrarle la mano para que cantara conmigo, me corrió y me dijo 'no me toqués', entonces yo seguí cantando. Cuando termina el tema lo quiero saludar y ni me saludó. 'Seguí cantando', me dijo, y cuando empiezo a cantar la otra canción, él se va", explicó Tapia. "Cuando voy saliendo para saludarlo, me mira y me dice: 'prepárate un grupo si querés cantar'. (...) Ahí me dijo de todo, me dijo palabras que no las puedo ni repetir. Se escuchó clarito cuando me insultaba, encima me apuntaba con el dedo".

Este no es el primer descargo que realiza Tapia. En su cuenta de Facebook, el músico le dedicó un texto a Palavecino y compartió con sus seguidores la mala experiencia que había tenido con el ídolo. "Muy triste la acción del Chaqueño, realmente no se que habrá pensado, yo solo quería darme el gusto de compartir un tema con él porque realmente lo admiraba, pero mostró su lado más feo. Después de tanto insistir, me permite subir a cantar pero nunca dejó su denigramiento de lado, sin nombrar los desprecios y malos gestos".

"Cuando me acerco a despedirme y agradecerle termina diciéndome que si quiero cantar que me busque un grupo. En el momento pensé que era todo un chiste, hasta que empezó a insultarme. La verdad que no termino de entender su enojo, si él me da el permiso de subir qué necesidad tiene de comportarse así, o será que se enojó porque al dejarme solo pensó que no iba a saber qué hacer o porque la gente respondió con aplausos y gritos. Simplemente me llevé una gran desilusión del que alguna vez fue mi ídolo. Solo quiero agradecer y destacar el profesionalismo de todos sus músicos, fue un gusto y honor haber tocado con semejantes monstruos".

Esta no es la primera vez que el cantante protagoniza titulares debido a sus actitudes y comentarios. En enero del 2017, recibió una denuncia por "homofóbico y sexista" , gracias a un comentario que realizó durante el Festival Nacional del Chamamé, realizado en Corrientes. "¿Qué hacés ahí vos? Vení para acá, si no tenemos la peste rosa nosotros", le dijo a uno de sus músicos durante el recital. "Son todos machos acá o son medio...", agregó mientras hablaba con el público.

En diciembre del año pasado, también duramente criticado por la forma en que trató a una periodista cordobesa. Mientras le miraba un tatuaje durante la nota, Palavecino expresó: "Ahí dice 'no hay cama que no haya recorrido. Ah, ¿no dice eso? Problemas de vista´".

"Pido disculpas públicamente si mi comentario ofendió, fue en tono de broma (claramente tonta y desubicada, más al darse en el marco de una nota periodística), sin ninguna mala intención. Simplemente era un chiste", dijo en ese momento el cantante.