Video: la chacarera de Nico Occhiato con Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino que se viralizó
El conductor de La Voz Argentina agarró el sombrero y un poncho y bailó enfrente de todo el público; el cómico intercambio con las dos figuras del folclore nacional
Este martes, en el programa La Voz Argentina (Telefe), Nicolás Occhiato, conductor del ciclo televisivo, se animó a bailar una chacarera en vivo y contó con la complicidad de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino, quienes ofician de jurado durante la sección llamada “knockouts”.
Tras la exposición musical de Thomás Guzmán y Jimena Padilla, ambos del team Miranda!, Occhiato se animó a pedirle el sombrero al participante y redobló la apuesta al querer bailar una chacarera con dos exponentes del género como Pastorutti y Palavecino.
“Desde que lo vi entrar quiero el sombrero. ¿Me lo puedo probar?“, lanzó Occhiato, quien recibió el visto bueno de Guzmán. Acto seguido, La Sole se paró de su asiento y le alcanzó el poncho rojo del Chaqueño para estar a tono con la situación.
Antes de comenzar la clase de baile, el Chaqueño miró de reojo a la jurado de La Voz Argentina, quien le pidió que baile con Occhiato. "¿Cómo bailan dos hombres?“, lanzó, sorprendido. ”Es una chacarera", apuntó Pastorutti para que el artista se entregue al show.
Dominando la escena con su sombrero y poncho, el conductor se llevó los aplausos de los presentes y brindó un espectáculo aparte para bajar las tensiones de la competencia que ingresó en la etapa final.
