LA NACION

Video: la chacarera de Nico Occhiato con Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino que se viralizó

El conductor de La Voz Argentina agarró el sombrero y un poncho y bailó enfrente de todo el público; el cómico intercambio con las dos figuras del folclore nacional

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El paso de chacarera de Nico Occhiato en La Voz que se hizo viral
El paso de chacarera de Nico Occhiato en La Voz que se hizo viral

Este martes, en el programa La Voz Argentina (Telefe), Nicolás Occhiato, conductor del ciclo televisivo, se animó a bailar una chacarera en vivo y contó con la complicidad de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino, quienes ofician de jurado durante la sección llamada “knockouts”.

Tras la exposición musical de Thomás Guzmán y Jimena Padilla, ambos del team Miranda!, Occhiato se animó a pedirle el sombrero al participante y redobló la apuesta al querer bailar una chacarera con dos exponentes del género como Pastorutti y Palavecino.

Nico Occhiato bailo una chacarera con La Sole y el Chaqueno Palavecino
Nico Occhiato bailo una chacarera con La Sole y el Chaqueno Palavecino

“Desde que lo vi entrar quiero el sombrero. ¿Me lo puedo probar?“, lanzó Occhiato, quien recibió el visto bueno de Guzmán. Acto seguido, La Sole se paró de su asiento y le alcanzó el poncho rojo del Chaqueño para estar a tono con la situación.

Antes de comenzar la clase de baile, el Chaqueño miró de reojo a la jurado de La Voz Argentina, quien le pidió que baile con Occhiato. "¿Cómo bailan dos hombres?“, lanzó, sorprendido. ”Es una chacarera", apuntó Pastorutti para que el artista se entregue al show.

La performance de Nico Occhiato bailando chacarera
La performance de Nico Occhiato bailando chacareraPrensa Telefe

Dominando la escena con su sombrero y poncho, el conductor se llevó los aplausos de los presentes y brindó un espectáculo aparte para bajar las tensiones de la competencia que ingresó en la etapa final.

Los memes y reacciones sobre la coreografía de Nico Occhiato

Los mejores memes sobre la chacarera de Nico Occhiato
Los mejores memes sobre la chacarera de Nico Occhiato
Los mejores memes sobre la chacarera de Nico Occhiato
Los mejores memes sobre la chacarera de Nico Occhiato
Los mejores memes sobre la chacarera de Nico Occhiato
Los mejores memes sobre la chacarera de Nico Occhiato
Los mejores memes sobre la chacarera de Nico Occhiato
Los mejores memes sobre la chacarera de Nico Occhiato

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Jennifer Aniston confesó que sigue hablando de su ex, Brad Pitt, con Gwyneth Paltrow
    1

    Jennifer Aniston confesó que sigue hablando de su ex, Brad Pitt, con Gwyneth Paltrow: “Somos chicas”

  2. Trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
    2

    Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor

  3. Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón
    3

    Los audios con los que Ángel de Brito mandó al frente a María Fernanda Callejón: “Desagradecida”

  4. La película de comedia y acción que protagoniza Brad Pitt y la rompe en Netflix
    4

    La película de comedia y acción que protagoniza Brad Pitt y la rompe en Netflix

Cargando banners ...