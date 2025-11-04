Marcelo Tinelli y Gustavo Scaglione: cómo nació el conflicto entre ambos; las deudas, embargos y los mensajes en las redes

A raíz de la denuncia por amenazas de Juanita Tinelli, salió a la luz un viejo conflicto económico y judicial entre dos de los hombres de medios más poderosos de la Argentina. Se trata de la disputa entre Marcelo Tinelli y el actual dueño de Telefe, Gustavo Scaglione, por una deuda millonaria que el conductor habría contraído en el pasado.

En su denuncia, radicada ante el Ministerio Público Fiscal, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles no solo cita el nombre del empresario rosarino como el supuesto artífice de la llamada sino que habla de una deuda que su padre tiene con él. “Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó: “¿Vos sos Juana Tinelli?” A lo que respondí: “Sí, ¿quién habla?” El hombre me contestó: “Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho” . Acto seguido, cortó la comunicación”, dijo Juanita en su declaración sobre esta llamada que recibió el pasado 29 de octubre desde un número oculto.

Juana Tinelli, preocupada por la amenaza que recibió

Tras confesar que sintió pánico y miedo por su seguridad y la de su familia, la modelo reconoció estar al tanto del conflicto que existe entre Scaglione y su padre. “Ignoro quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado (Gustavo Scaglione) no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli , del que soy completamente ajena”, relató.

“Pongo en conocimiento de la Fiscalía que el conflicto entre mi papá y Gustavo Scaglione nace a partir de una supuesta deuda que tendría mi padre con el empresario. No conozco mayores detalles sobre el tema”, enfatizó.

Gustavo Scaglione, el nuevo dueño de Telefe @scaglionegustav

El contraataque de Gustavo Scaglione

Al ser mencionado como presunto responsable, Scaglione realizó un descargo en el que aseguró que iniciará acciones legales. “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando“ , aseguró en diálogo con Marina Calabró en el ciclo Lape Social Club. “Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia. Ahora voy a ejecutarle todo”, agregó el empresario de medios en referencia a la deuda que el conductor mantendría con él por millones de dólares.

Gustavo Scaglione: “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando“

Deuda millonaria y embargo judicial

En mayo de 2016, Marcelo Tinelli habría obtenido un crédito millonario en dólares con la Asociación Mutual 29 de Noviembre, una “modesta” mutual de Rosario, para pagar una deuda de San Lorenzo de Almagro, el club de sus amores, del que era vicepresidente. Para obtener el dinero, habría puesto algunas de sus propiedades como garantía. La suma del crédito obtenido rondaría los seis millones de dólares.

De acuerdo a distintas fuentes, el conductor de ShowMatch fue afrontando vencimientos, haciendo pagos parciales, sin llegar a liquidar jamás la suma total pedida. Años más tarde diría, a través de posteos en Instagram, que recibió “aprietes”.

A finales de 2021 el empresario rosarino Gustavo Scaglione apareció en escena y compró la deuda que Marcelo Tinelli tenía con la Asociación Mutual 29 de Noviembre.

Marcelo Tinelli hoy regresó al país tras una breve estadía en su chacra de Punta del Este

En marzo de 2022, Marcelo Tinelli sorprendió a todo el periodismo de espectáculos argentino al anunciar su vuelta a la tevé en el noticiero del Canal 3 de Rosario. Sí, efectivamente, en el canal de Scaglione. La primicia, de impacto nacional, que podría haber “negociado” con cualquier medio de mayor alcance, se la regaló a Scaglione como un gesto de agradecimiento. Los dos se mostraron juntos frente a cámara.

Sin embargo, con el tiempo, esta relación se fue resquebrajando...

Desde hace más de un año, el caso se debate en los Tribunales porteños. En enero de 2024, Alan Soteras, un socio del club de Boedo, puso la operación en la mira de la Justicia. En su denuncia penal, que se debate en el juzgado de Ariel Lijo, sostiene que “la Asociación Mutual 29 de Noviembre habría otorgado numerosos préstamos de importantes sumas en dólares; las que ascenderían a más de seis millones de dólares estadounidenses - U$S 6.000.000”. Y agrega: “De información que pude recabar, la entrega de dicho dinero se habría originado a raíz de un préstamo que Marcelo Hugo Tinelli, en carácter de vicepresidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, habría solicitado a un prestamista llamado Arturo Trini”. Y cierra: “Por último, no puedo dejar de mencionar que, de información recabada, la asociación mutual 29 de noviembre habría cedido al Sr. Gustavo Scaglione la deuda que aquella ostentaría con el C.A.S.L.A”.

En su denuncia, Soteras pide que se investigue la “presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta y/o lavado de activos”.

Parte de la denuncia penal que presentó un socio de San Lorenzo donde pide que se investigue el préstamo que recibió Marcelo Tinelli de la Asociación Mutual rosarina

El fin de la sociedad

La buena sintonía entre los nuevos amigos, deudor y acreedor, no duró mucho tiempo. No trascendió con precisión cuándo rompieron relaciones, pero las diferencias se hicieron evidentes hace aproximadamente 60 días, en el mes de septiembre, cuando Scaglione impidió que Tinelli pudiese concretar la venta de Guanahani, su chacra marítima en Punta del Este, en la zona de La Boyita.

La fabulosa residencia de Marcelo Tinelli en Punta del Este. La propiedad, en primera línea sobre el mar, tiene un parque de 5,2 hectáreas revista ¡HOLA!

Después de estar años a la venta, y de haber bajado considerablemente su precio de publicación, en el mes de julio Marcelo Tinelli habría cerrado la venta de la propiedad. Consultado por LA NACION, el conductor reconoció que había firmado una “opción de compra” con su inquilino, el empresario norteamericano Tyler Lawton. Todas las crónicas periodísticas coincidieron que el valor acordado por las partes era de 11 millones de dólares.

Apenas se supo de la venta, aparecieron en distintos programas de televisión artistas que eran acreedores de Marcelo Tinelli, que aseguraban que no les habían pagado por su trabajo en la productora. Entre ellos, Luisa Albinoni, Florencia Peña y su hijo Juan Otero...

Al enterarse de una inminente operación, Scaglione puso un recurso de amparo y trabó un embargo sobre la propiedad.

El caso se discutió en televisión. Y generó un interesante ida y vuelta entre Marina Calabró y Marcelo Tinelli.

“Le cayó un nuevo embargo millonario a Marcelo Tinelli. ¿Te acordás que habíamos mostrado los documentos de la compraventa de la casa en Punta del Este? Bueno, estaba contento porque iba a embolsar once palitos”, contó Calabró en el magazine matutino de América. Y agregó: “Entre el boleto de compraventa y el traslado del dominio le cae el embargo sobre la casa de Punta del Este. Está en un quilombo tremendo porque le cae un embargo cuando ya cobró un palo y medio”.

La reacción de Tinelli, quien hasta hace poco oficiaba como gerente de programación de América, no tardó en llegar. “No, Marina, no es así. Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada, al que curiosamente vos no nombrás, salvo al final”, disparó en referencia a que Scaglione es uno de los accionistas del canal de Palermo.

“No es ese el monto y yo a tu ‘amigo y dueño’ rosarino nunca le pedí nada. Él se mete solo conmigo que soy uno de los garantes de la deuda de San Lorenzo para dañarme en mi imagen. Este hombre COMPRÓ una deuda para poder ir contra mí”, escribió en X.

“Sigue el tema en un canal que lo sentía mi casa. Pero entiendo que ahora, como este señor es dueño, hay que bancarlo. Los montos no son esos y lo único que quiere es dañarme en mi imagen y sacarme todo. Averigüen la ‘Mutual’ a la que le compró esta deuda de San Lorenzo. No tiene escrúpulos y lo único que busca es que me convoque o le entregue los bienes de mi familia. No lo voy a permitir”, continuó enfurecido.

Posteo donde Marcelo Tinelli corrige a Marina Calabró y hace referencia a su "amigo y dueño"

“Les voy a contar la historia de un mafioso…”

Así fue como el conflicto económico y judicial entre estos dos hombres de medios se volvió mediático. Prácticamente al mismo tiempo, Marcelo Tinelli, a través de “historias” en su cuenta de Instagram, disparó una serie de mensajes enigmáticos relacionados a este tema.

La primera historia decía: “Dinero sucio. Cuevas. Hombre de medios, Mañana amplío”.

La segunda historia aclaraba: “Esta historia es una ficción que estoy escribiendo. Se va a poner buena. Cualquier similitud con hechos reales es pura coincidencia”.

Las historias de Instagram que Marcelo Tinelli escribió en septiembre cobran especial significado tras la denuncia de amenazas que hizo su hija Juanita

La tercera y última historia ampliaba: “Sigo con la ficción que estoy escribiendo. Rosario. Hombre de medios, Compra a una ”Mutual" (cueva de dinero sucio) un crédito impago de un club de fútbol. Ahí comienza su trabajo de “cobranza”, apretando con sus influencias en todos los poderes a una persona conocida que “casualmente” era uno de los garantes. Finge siempre demencia. Tengo que buscar el elenco".

En las últimas horas, y tras la denuncia que hizo su hija Juanita, sus misteriosos posteos cobraron otro significado y relevancia. Por su parte, Gustavo Scaglione nunca habló al respecto; hasta esta semana que advirtió que ahora irá por todo.