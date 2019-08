Afton Williamson, la actriz que decidió alejarse del set de la serie The Rookie después de sufrir discriminación y acoso sexual

5 de agosto de 2019 • 12:06

La actriz Afton Williamson, quien interpreta a la agente Talia Bishop en la serie The Rookie (El novato), contó a sus seguidores en las redes sociales que decidió renunciar a esta ficción, tras haber hecho varias denuncias contra algunos miembros del equipo por discriminación y acoso sexual y no haber recibido el apoyo de parte de la producción ni haberse tomado las medidas necesarias.

Williamson aseguró que desde el comienzo de la producción sufrió comentarios racistas y discriminación por parte del jefe del departamento de peluquería, razón por la cual habló del tema desde un primer momento con el showrunner de la serie, Alexi Hawley.

"No volveré para la temporada 2 de The Rookie. Debo compartir la verdad con mis increíbles fans. A lo largo de la filmación del piloto experimenté comentarios inapropiados de discriminación racial por parte del departamento de peluquería y la intimidación de los productores ejecutivos. Durante la temporada esto continuó, junto con el acoso sexual de una estrella invitada recurrente y aunque se lo informé directamente al productor ejecutivo esto permaneció indocumentado y no se informó a Recursos Humanos, como se prometió", señaló la actriz en su posteo de Instagram.

Además afirmó que en varias oportunidades le dijeron que se tomarían medidas, pero el tiempo pasaba y nada ocurría. Según la actriz, el jefe del departamento de peluquería fue despedido finalmente tras su denuncia de agresión racial, pero no ocurrió lo mismo con el actor que la acosaba, quien continúa en la segunda temporada.

"Luego de mi informe inicial de acoso sexual, me aseguraron que el actor sería despedido. Sin embargo, me pidieron filmar con él al día siguiente algunas escenas del guion y también reapareció al final de la temporada y me volvieron a asignar filmaciones con él. El productor ejecutivo me admitió que no lo había despedido y que tampoco habían involucrado a Recursos Humanos. La investigación ni siquiera había comenzado y la temporada 2 ya empezaba a filmarse", detalló Williamson para señalar que ante este panorama decidió dar un paso al costado.

Asimismo, a raíz de los aires de cambio que se dieron en los sets de Hollywood por la ola de denuncias de acoso y maltrato vividos por varias actrices, la artista consideró que tenía el respaldo necesario para alzar su voz y ser escuchada sin intimidaciones. "Ahora es el mejor momento del mundo para ser mujer y tengo una plataforma, así que es hora de usar mi voz (...) ", concluyó Williamson su descargo virtual.

Por su parte, uno de los portavoces de la cadena de televisión que transmite el programa, ABC, dijo en un comunicado: "Nos tomamos muy en serio los reclamos de esta naturaleza. Hemos iniciado una investigación independiente que está en curso y, como tal, no sería apropiado comentar en este momento, la seguridad en los entornos de trabajo es una prioridad para nosotros".

The Rookie se estrenó en la pantalla chica en octubre de 2018 en los Estados Unidos con buena repercusión. [En nuestro país se puede ver por la señal de cable Universal] Es una serie basada en hechos reales, cuya trama se centra en John Nolan (Nathan Fillion), un hombre de cuarenta años que se convierte en el novato más viejo del departamento de policía de Los Ángeles. El elenco de esta producción se completa con los actores Eric Winter, Melissa O'Neil, Richard T. Jones, Titus Makin, Alyssa Diaz y Mercedes Mason.