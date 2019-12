Erica Basile, sobre Pablo Rago: "Me arruinó la vida"

Pablo Rago, denunciado por abuso sexual

"Estoy con ataque de pánico. Me arruinó la vida, me humilló. Estoy entera por mis cuatro hijos, que son mi orgullo", dijo Erica Basile, que denunció a Pablo Rago por abuso sexual. Actriz y maquilladora, la mujer conoció al actor en 2013, en Canal 9, cuando él conducía TVR. Según contó hoy en Nosotros a la mañana, está pasando un momento difícil: "Me destroza que no me crean, que pregunten para qué denuncié, por qué ahora. Me venía perturbando hace años, no lo hablé nunca con nadie, ni en mi familia. Y me hacía mal".

Los hechos que denunció Basile habrían sucedido en 2015. "Fue un shock, no me lo esperaba. Fui a su casa porque me invitó, acordamos. Había química, nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató (...). Sé que sólo él y yo sabemos lo que pasó. Él estaba fumando marihuana. Después me fui y no lo vi más, pero él me mandaba videos (íntimos). No lo bloqueé porque había quedado pendiente un tema de trabajo que yo seguía esperando, pero nunca me respondió por eso. Me gustaría que salga a hablar y niegue lo que digo", reclamó y agregó: "Necesito superar esto porque me arruinó la vida".

Ahora todo está en manos de un fiscal y un juez que, según el abogado de Basile, Alejandro Cipola, ya están tomando cartas en el asunto.

En tanto, hasta el momento, ni Pablo Rago ni sus abogados respondieron a las acusaciones, ni dieron su versión de los hechos.