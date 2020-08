Vacaciones de ensueño: las románticas postales de Sherezade y Onur en las costas del Mediterráneo Crédito: Instagram

La pareja de Las mil y una noches, Halit Ergenç (Onur) y Bergüzar Korel (Sherezade), trascendió la pantalla chica y se convirtió en protagonista uno de los romances turcos más populares del planeta. Hace 11 años que estos actores blanquearon su relación y desde entonces que fueron construyendo su propia historia de amor: se acaban de convertir en padres por segunda vez y, por estos días, disfrutan de sus vacaciones de verano en unas playas de aguas cristalinas.

La química entre ambos y el diálogo fue fundamental para que la pareja siguiera en pie, sobre todo después de los celos que despertaron en la morocha las mujeres del harén de su marido en El sultán, telenovela de la que Halit era protagonista y en la que ella hizo una participación especial. Lejos de todo eso, con Alí, de 10 años, y el pequeño Han, de 5 meses, el clan se mostró de lo más sonriente en las costas del mar Mediterráneo.

Fue Korel la encargada de compartir algunas imágenes, en su cuenta de Instagram, de sus idílicas vacaciones con su esposo y sus dos hijos en un resort de la costa de Bodrum. Amantes de la navegación, los actores varían entre las comodidades de un hotel cinco estrellas y el oleaje y la aventura desde su yate.

Puerperio

Si bien tanto Halit como Korel eligen mantener a la familia puertas para adentro, ante el asedio de la prensa turca, las redes sociales cada tanto se convierten en un diario íntimo e interactivo. Es ahí donde la actriz cada tanto sube alguna foto personal; hace poco, por ejemplo, compartió una dando de mamar a Han.

Con un texto sobre el puerperio, Bergüzar desmitificaba muchas de las cosas que se dicen sobre esta etapa e intentaba sacarle un poco de peso a las cosas y a las imposiciones sobre la maternidad. "Hay tanto espectáculo y tanta presión sobre las mujeres que quería escribir. Sí, di a luz a mis dos hijos con parto normal. Podría ser una cesárea ¡Esto podría deberse a mi preferencia u obligación médica, y esta maternidad no habría reducido nada! Sí, era mi mayor deseo hacer que fuera normal, pero nunca experimenté el fanatismo, ni yo ni mi médico. Lo único que importaba era llevarme a mi cachorro con buena salud", expresó en el texto.

Y sumó: "Desde el comienzo de mi embarazo experimenté un dolor insoportable y problemas primero físico y después psicológicos. Me sorprendió cómo podría sobrevivir. Mi respuesta fue obvia. Mi milagro dentro de mí. Ese día que has estado esperando por años ha llegado. Él te eligió a ti. Recordarás estos días cuando tomaste tu milagro en tus brazos y te miraste a los ojos meses después. Y tu dirás... Hicimos un gran trabajo, mi milagro".

Además, Bergüzar ya había tomado voz para ir contra algunos periodistas sensacionalistas que habían criticado cómo había quedado su cuerpo después de parir. Con una serie de fotos donde se la veía en traje de baño, la actriz se mostraba tal cual es, sin poses, sin retoques, al natural. Tras parafrasear los diferentes titulares que hablaban de su cuerpo ("El sobrepeso de la famosa actriz que trajo a su segundo hijo al mundo hace cuatro meses no pasó desapercibido", "Los esfuerzos para esconder a Bergüzar Korel, que se observó que no se había recuperado de los pesos al nacer, no funcionaron", "Esta imagen de Bergüzar Korel, que llamó la atención por su peso y celulitis después del nacimiento, fue sorprendente", "Aquellos que vieron a Bergüzar Korel, que estaba de vacaciones entre el aspecto confuso del medio ambiente, no pudieron evitar decir 'no hay rastros de su antigua forma"), Korel contestó: "No quise cansarte. Que tengas un buen verano".