Juana Viale y Mirtha Legrand, ya sentadas a la mesa hablaron de todo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 23:29

Con una conducción compartida entre Juana Viale y su famosa abuela, arrancó La noche de Mirtha. Un programa muy atípico por cierto, ya que la diva estuvo 9 meses sin hacer televisión por la pandemia del coronavirus. Con Mirtha Legrand sentada en la cabecera como de costumbre, uno de los primeros temas de la noche fue, por supuesto, el Covid-19. Tras advertir que cumplió con la cuarentena a rajatabla, la diva de los almuerzos contó cómo fue pasar todos estos meses recluida en su casa. "Estuve 220 días sin salir de mi casa. Me sentía como presa, miraba a través del ventanal a la gente, contaba los autos, leía el diario en voz alta aunque sea para hablar (...) Le tengo miedo a la cama, trato de caminar adentro del departamento que es grande, pero no es lo mismo", reveló mientras mostraba su barbijo con sus iniciales y a tono con su vestido hecho por Claudio Cosano.

A pesar de que este tiempo lejos de la pantalla fue muy difícil, La Chiqui confesó que al principio disfrutó de sus días sin trabajar. "Al principio fue placentero porque dije: 'Me quedo en casa, miro tele, leo'. Pero después estaba insoportable. Por protocolo no podía salir, yo sé que acá está todo esterilizado, me han hecho una burbuja", reveló sobre su gran condición para regresar a su programa.

Enseguida, Juanita aprovechó para preguntarle sobre la vacuna del coronavirus y Mirtha mostró cierta preocupación al respecto. "Yo quiero aplicarme la vacuna, yo me pondría la de Pfizer. La rusa todavía no se puede", lanzó mientras su nieta le explicaba que aún no es recomendable para los mayores de 60.

Y la primera queja de la diva al Gobierno ocurrió: "¿Por qué nos van a dejar aparte. Los demás qué, ¿nos morimos? Hoy se empezó a aplicar en Chile. Las exigencias para el Gobierno eran que firme el Presidente y que si había alguna muerte el laboratorio no se hacía cargo. Pero el gobierno nacional (en referencia a Alberto Fernández) no quiso hacerse cargo".

Mirtha sobre la vacuna del Covid 02:22

Video

Su comentario dio pie para que Viale le pregunte por los temas de la actualidad que la preocupaban. Casi sin dudarlo, la conductora eligió al Covid-19 como el tema que más la inquieta. "Me interesa mucho la política y lo que pasa en el país. Hoy lo que más me preocupa es la pandemia y lo que va a ocurrir con nosotros, la gente mayor. Lo veo muy difícil, muy trabado todo", reflexionó.

Por último, Juanita quiso saber su opinión sobre el acuerdo entre Nación y Ciudad respecto a las medidas sanitarias y los protocolos durante todos estos meses y, fiel a su estilo, Legrand esquivó la pregunta e hizo un comentario inesperado: "¡Viste que se separó Larreta!". Ante la risa de todo el equipo detrás de cámara, la diva comentó: "¿Qué no se podía decir? Son amigos, parece que fue en estos días".

La opinión de Marcela Tinayre sobre la vacuna contra el Covid-19

Marcela Tinayre también opinó sobre las vacunas

Pasada más de una hora de programa, Marcela Tinayre se sumó a La noche de Mirtha para compartir la mesa con su madre e hija. Tras opinar de varios temas, también hizo referencia a la vacuna contra el Covid-19. "Me voy a vacunar, pero voy a esperar porque no me voy a dar una vacuna que no haga efecto. El Gobierno tiene tan mala comunicación que te terminan asustando. Por supuesto que me la voy a dar, una en cada dedo, pero voy a esperar", lanzó dando cuenta de su malestar por tantas idas y vueltas al respecto.

Y enseguida, opinó de la gestión del Gobierno respecto a la pandemia. "Cristina ayer en su discurso lo desprestigió una vez más al Presidente diciendo que el que tenga miedo que se vaya a laburar a otro lado. El cuestionamiento que nos hacemos los argentinos es qué ministro tiene miedo, por quién lo dijo. Ginés [en referencia al ministro de Salud] tendría que haber dicho: 'Me equivoqué, contar qué exigencias imponían los de Pfizer'", señaló molesta.

Por su parte, Juanita se tomó unos minutos para mostrar su disconformidad ante el actuar de la Justicia en el país. "Los casos como el de Abigail o Solange, que un padre no pueda llegar a acompañar a su hija en un tratamiento. Hay una crisis interna, mucha polémica", lanzó al tiempo que su abuela aseguraba que a raíz del caso de Abigail su nieto Nacho Viale anuló la publicidad de Santiago del Estero en el programa.

La sorpresa de Marcela Tinayre en la noche de Mirtha 01:20

Video

Conforme a los criterios de Más información