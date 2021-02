Vacunas para famosos: Georgina Barbarossa opina que es “una estupidez” y Federico D’Elía, “una mala política”

A comienzos de este mes, el Gobierno nacional defendió la estrategia de invitar a famosos a vacunarse para “dar confianza” a otros ciudadanos sobre la Sputnik V. A la opinión de algunos referentes de la cultura y el espectáculo sobre la posible campaña, como Nancy Dupláa y su pareja, Pablo Echarri, se sumaron en las últimas horas otras voces, como las de los actores Georgina Barbarossa y Federico D’Elía.

“Me parece una locura, me parece que nos tenemos que vacunar según el protocolo, como corresponde, por la edad de la gente. ¿Cómo los famosos antes? ¿Por qué? Me parece una estupidez”, expresó la actriz en diálogo con Fabián Doman y Agus Monti por el programa Doman 910, por Radio La Red AM 910.

Barbarossa también defendió dar absoluta prioridad en la vacunación a los grupos de riesgo: “Todos estamos expuestos. Los médicos más que nadie. Médicos, enfermeras, toda la gente que trabaja en los hospitales. ¿Por qué los famosos tenemos que vacunarnos antes? ¿Porque vamos al trabajo, porque vamos a trabajar? Hay miles de personas que van a trabajar. ¿Qué significa eso?”, insistió la participante de la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

“Si la inoculación en famosos suma para que una parte de la población confíe en la vacuna, me parece importante”, decía semanas atrás la entonces secretaria de acceso a la Salud y flamante ministra de esa cartera, Carla Vizzotti, días después de la polémica generada porque Moria Casán hizo público que había sido invitada a vacunarse por el gobierno de Axel Kicillof.

“Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una cosa como esta, donde el mundo está paralizado por el Covid-19. Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, no en concientizar, porque eso es subjetivo y depende de la credibilidad o no hacia mi persona. Yo soy esencial porque tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida, y sobre todo, porque amo la vida. Denuncio discriminación hacia mi persona, porque soy de riesgo, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola”, dijo entonces la vedette a través de un comunicado en redes.

Más tarde, Nancy Dupláa fue interrogada respecto al plan del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -que finalmente no avanzó- y dijo: “Me parece bien. Algunas veces pasa que hay que personas que nos toman a nosotros como referentes porque se sienten afines en muchas cosas, porque les gusta tu trabajo, cómo sos, qué decís y cómo te expresás”, sugirió la actriz en el programa Mientras Tanto, de Mucha Radio FM 89.5. Aunque aclaró de inmediato que antes deberían vacunarse las personas de riesgo y los trabajadores de los sistemas de salud y educación.

El respeto que expresas no es creíble.

No leíste la nota.

Solo la criticaste por prejuicio.

Ademas, su postura es por absoluta convicción. https://t.co/qedci6Qgw3 — Pablo Echarri (@echarripablo1) February 16, 2021

Ante las palabras de Dupláa, la médica Mariana Lestelle hizo un duro descargo. " Yo respeto a Nancy Dupláa, por su talento, su trayectoria y por su coherencia. Simplemente me parece que en medio de una pandemia y con escasez de vacunas no está bueno que de algún modo termine siendo utilizada”, opinó a través de la red social Twitter. Sus dichos provocaron el enojo de Pablo Echarri, marido de Dupláa, que salió al cruce y le respondió por el mismo medio: “El respeto que expresás no es creíble. No leíste la nota. Solo la criticaste por prejuicio. Además, su postura es por absoluta convicción”.

En el día de hoy, el actor Federico D’Elía también se refirió a la polémica desatada, en una conversación con el programa Tercer Tiempo, de Am 1220/Radio Eco Medios. Desde su punto de vista, la medida “es una mala política del Gobierno”, apuntó. Y alegó: “Yo no me voy a ir a vacunar porque vaya una persona conocida, a mí no me gusta, comunicame bien, decime cómo es, no hace falta poner a nadie para convencerme, esto no es algo contra los actores”.

