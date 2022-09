Valentina Bassi habló por primera vez de su romance con Fabio Di Tomaso: “Nos está yendo bien”

Valentina Bassi y Fabio Di Tomaso son dos actores queridos por el público y reconocidos por su talento, pero a diferencia de otras parejas famosas, decidieron vivir su amor lejos de las cámaras y de las miradas indiscretas. Sin embargo, esta semana la protagonista de Verdad/Consecuencia descorrió el velo de su intimidad y dio algunos de talles de la relación que los une desde hace dos años.

La excusa fue el estreno de la obra Los gestos bárbaros, en el teatro El Picadero. “Estamos re contentos todos. Fue gestado medio por nosotros. Estoy con Laura Novoa, que es mi amiga e hicimos un montón de obras juntas. Teníamos ganas de armar un proyecto más personal, nos juntamos con Cristian Drut, que es el director e Ignacio Fernández, el autor. Daniel Melero hace la música y se pasa componiendo para la obra. Todo es un lujazo”, contó la actriz, en diálogo con Daniel Gómez Rinaldi en el ciclo radial Detrás de escena.

Allí, Bassi habló por primera vez del romance que protagoniza junto a su colega. “ Estamos juntos hace un par de años ya. Estamos contentos y la pasamos muy bien. Los dos somos re perfil bajo y no es que es una pose; nos sale así. A mí me re preguntan por qué soy tan perfil bajo y no aparezco tanto, pero no tengo respuesta, me sale ser así. Soy vergonzosa, tímida, no me gusta vestirme y maquillarme, mucho menos exponerme ”, explicó.

A pesar de haber mantenido su relación muy lejos de los flashes, en marzo de 2021 fueron captados por única vez juntos y a los besos en un recital de Coronados de Gloria, la banda que lidera la amiga de ambos, Gloria Carrá.

De hecho, la actriz de La banda del Golden Rocket fue testigo del comienzo de la relación. Es que junto a Bassi, Fabián Mazzei y Walter Quiroz protagonizaban la obra La ratonera, uno de los clásicos más representados de Ágatha Christie, en 2019.

Ante la salida de Guillermo Pfening se incorporó al elenco Di Tomaso, para interpretar al Sargento Trotter, un joven investigador que intenta desentrañar el nudo de la obra: quién es el asesino.

Por eso, las únicas imágenes en las que se los ve juntos en las redes datan de aquella época y fueron subidas por sus compañeros de elenco.

“ Nunca publicamos fotos juntos con Fabio pero por nada en especial. Nos las quedamos para nosotros ”, afirmó la actriz, en la entrevista. Además, reveló que por ahora no están conviviendo, aunque se las arreglan para pasar tiempo juntos. “Yo tengo un hijo y él, otro. Cada uno vive en su casa y nos vemos cuando podemos, ¡porque nuestras vidas son un quilombo! Está bueno porque elegimos cuándo vernos y nos sirve así”.

“Me parece, por ahora, la mejor opción. Nos está yendo bien y siempre encontramos el huequito para vernos. Esto de la neurosis del preestreno de un actor es muchísimo y nos volvemos infumables, entonces, ahí uno sabe que se tiene que retirar hacia su casa y santo remedio. Aparte no vivimos tan lejos: yo en Palermo y él, en Saavedra. No es tan lejos tampoco. Creeme que se puede ”, fundamentó su decisión.

Di Tomaso es padre de Fidel, de 3 años, fruto de su relación con la productora Samira Sufran. Bassi, en tanto, es madre de Lisandro, de 11, de su relación con el director Ulises Rosell.