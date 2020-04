Valeria Mazza: "Mi marido tiene un TOC con el orden y ve lo que nadie vio"

Valeria Mazza hace la cuarentena en familia y aprovecha su tiempo libre para cocinar y entretener Crédito: Instagram

30 de abril de 2020 • 15:52

"Estamos bien pasando este momento en familia y poniéndole energía positiva. Todos estamos viviendo un Gran hermano , encerrados, y compartiendo lo que hacemos en redes sociales. Yo comparto mis recetas para estar más cerca de la gente y llevar otro tema , además del coronavirus porque estamos sobreinformados", contó Valeria Mazza en Informados de todo , el programa de América que conduce Guillermo Andino.

"Estoy llevando a la familia adelante con mucha ayuda de hijos y marido y cocino de todo un poco. No soy una gran cocinera pero me gusta. De chica empecé jugando en la cocina por mi bisabuela paterna que cocinaba muy bien y mis abuelos y, desde que soy mamá, cocino porque cocinar es una demostración de cariño. Hago cosas simples, caceras, me arreglo con lo que tengo en casa. Ahora se me están terminando las ideas y consulto algunas recetas", contó la modelo. Y reveló que su marido, Alejandro Gravier, "tiene un TOC con el orden, y ve lo que nadie vio, que la botella está torcida o que el control remoto está dado vuelta". Asimismo señaló que con tiempo fue "adquiriendo paciencia".

La modelo dijo que está en cuarentena desde hace casi dos meses cuando volvió de Noruega. "Estábamos con Tiziano porque iba a participar de las olimpíadas juveniles. Se escuchaba algo ya del coronavirus, pero nunca sentí miedo ni desesperación por venir a casa. Hasta que una noche nos dijo que se suspendía el evento y se cerraban las fronteras. Nos llevó 48 horas poder llegar, por todas las conexiones que hicimos y volvimos el 14 de marzo. Desde entonces estamos en cuarentena".

También opinó sobre la liberación de presos en tiempos de coronavirus: "Me parece increíble que en medio de esta situación extrema que vivimos larguen a los presos. Démosle seguridad, pero si están en la cárcel es porque merecen estar ahí. Todo el sistema judicial funcionó para meterlos en la cárcel y ahora los liberan. Entendimos que quedarnos en casa es cuidarnos, venimos manteniendo esta famosa curva de la que tanto hablan para que nuestro sistema de salud, que es débil, no colapse. Tenemos la incertidumbre del tema económico, de la gente que pierde su trabajo. Y en el medio empiezan a hablar de largar a los presos. No sé quién escribe el guion de esta película pero es superador".