Se conocieron hace 36 años y son la pareja más glamorosa: él la conoció en un desfile, ella dudó, pero el amor triunfó

“Feliz cumple Amore! Por muchos años más juntos, para seguir disfrutando como hace 36 años Love u forever my endless love (te amo por siempre mi eterno amor)”, fueron las palabras que Alejandro Gravier le dedicó el pasado 17 de febrero a través de su Instagram a Valeria Mazza por su cumpleaños número 54. Las románticas imágenes que eligió para resumir el tiempo que llevan juntos no solo despertaron la ternura de sus seguidores sino también el recuerdo de su historia de amor.

Alejandro Gravier y el romántico posteo en el cumpleaños 54 de su esposa (Foto: Instagram/@alejandrogravier)

El romance comenzó en 1990, cuando Valeria -quien en ese entonces tenía 18 años- daba sus primeros pasos en el mundo del modelaje. El debut en un evento de Roberto Giordano en Buenos Aires la llevaría sin saberlo a la pasarela del amor. Allí, mientras realizaba sus pasadas, un joven Gravier de 28 años quedó obnubilado por su presencia y no dudó en hacer algo al respecto.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, una de las parejas más icónicas del país Gentileza Omar Díaz y Horacio Perez( Bruno Arougueti Hp

En ese momento el empresario pidió conocerla y fue Carolina Peleritti -modelo por aquel entonces- quien ofició como celestina. “Carolina Peleritti me dijo ‘mirá, ese es el chico que te quiere conocer’. En ese momento yo tenía 18 años y él 28. Lo veía grande, entonces me asustaba un poco”, expresó Valeria tiempo atrás en el living de Cortá por Lozano (Telefe). Sin embargo, seis meses bastaron para que ambos se dieran cuenta de que querían pasar el resto de sus vidas juntos.

Alejandro Gravier y Valeria Mazza se conocieron en un desfile de Giordano (Foto: Instagram/@alejandrogravier)

El 9 de mayo de 1998, luego de ocho años de noviazgo, protagonizaron la boda del momento. La ceremonia se celebró en la iglesia del Santísimo Sacramento, en el barrio de Retiro, donde Valeria deslumbró con un exclusivo diseño de alta costura de Giorgio Armani. Tras el “sí”, la pareja se trasladó al Hipódromo de Palermo en un auto antiguo descapotable, con el que recorrieron la Avenida del Libertador escoltados por una multitud de fotógrafos y admiradores. La fiesta posterior reflejó su estatus social al reunir a celebridades como Flavia Palmiero, Susana Giménez, Franco Macri, Diego Maradona y Guillermo Vilas y con empresarios de la talla de Cristiano Rattazzi. Además, el vals fue interpretado por 75 músicos de la Filarmónica de Buenos Aires.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier se casaron el 9 de mayo de 1998

Poco después de consolidar su unión, la pareja dio inicio a su familia. En 1999 nació Balthazar, el primogénito, seguido por Tiziano en 2002 y Benicio en 2005. Tres años más tarde, en 2008, llegó Taína, la única hija mujer.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier y Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína años atrás Juan Roncoroni

Pero Alejandro Gravier no solo fue el compañero de vida de Valeria, sino el visionario detrás de su carrera. El empresario de 64 años fue el encargado de negociar contratos históricos con marcas como Versace, Armani y Guess, pero su mayor logro fue la creación de VAMAGRA S.A., su marca propia. Juntos lanzaron líneas de perfumes, una exitosa colección de anteojos y revistas con su nombre.

Aquella “sociedad invencible” quedó plasmada en la docuserie, Un sueño dorado, (Prime Video). Al respecto, Valeria habló en noviembre de 2025 con LA NACION y comentó lo que parece ser la fórmula perfecta para el amor: “Cuando cumplí 50 años hice un balance. Quisimos contar cómo fue buscar el equilibrio entre lo profesional, la familia y la pareja. Es muy importante darle un papel protagónico a la pareja porque, en definitiva, los chicos se van y lo importante es que la esencia siga estando”.