Valeria Mazza realizó un fuerte pedido de justicia: “No quiero que la respuesta a esto que nos pasó sea Ezeiza”

Luego del ataque que sufrió hace dos semanas su Tiziano Gravier a la salida de un boliche en Rosario y que lo llevó directo al hospital, Valeria Mazza habló del episodio y de la salud de su hijo.

Y si bien hizo un llamado a la Justicia para que actúe con más celeridad, también hizo referencia a la responsabilidad social en la escalada de violencia que da pie a este tipo de acciones violentas.

Luego de una sesión de fotos que la tuvo como protagonista, la modelo fue interceptada por Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo. Atenta, frenó su auto, se bajó y ofreció una nota en vivo para América TV . “Estamos recuperándonos. La verdad es que fue un golpe durísimo para Tiziano y para Benicio, que vivieron ese momento de violencia, ese ataque tan difícil”, arrancó Mazza.

Luego explicó que no fue solo un golpe físico sino que los afectó, y mucho, en lo anímico y puso el foco en lo que significó para ellos vivir un acto de violencia de ese tipo.

En relación a la parte médica, Valeria contó que Tiziano pasó por dos operaciones y que ahora están analizando el resultado de la segunda intervención. Además, reveló que tiene alambres en la boca y que le hicieron un cerclaje para que los dientes no se muevan .

“A todo esto ya pasaron más de dos semanas y él es un chico de 20 años que estudia, que hace deporte y todas sus actividades se vieron obviamente suspendidas”, explicó, y agregó que además, toda la recuperación es físicamente molesta y dolorosa.

Valeria Mazza y Tiziano Gravier tras su primera operación Instagram

“Nadie está preparado para que te ataquen” , manifestó luego Mazza, y explicó que todos los días se escuchan, se ven y se viven actos de violencia física y verbal. “Nos vamos anestesiando y vamos naturalizando cosas que no están bien”, aseguró y destacó que esas cosas no tienen qué pasar. En ese sentido, hizo un llamado a la solidaridad para que cada uno piense de qué manera se puede aportar y a la justicia le pidió “que se haga cargo, responsable, y que actúe”. “No puede ser que tengamos una justicia tan ausente en nuestro país”.

Luego de asegurar que no sabe en qué instancia está la causa -algo de lo que se ocupa Alejandro Gravier-, explicó que ella se enfocó en acompañar a Tiziano y a sus otros hijos. “Cuando estás viviendo lo que estamos viviendo nosotros, además de atravesar todo esto tengo que agradecer que mi hijo esté vivo”, disparó, y se lamentó de tener que consolarse de esa manera.

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Maza, fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario y le rompieron la mandíbula Instagram @tiziano

“Nada justifica un acto de violencia”, sentenció, y agregó podría haberse quedado recluida en su casa pero que lo que vivió “no se termina acá”. “Ahora me sumo a la causa ´basta de violencia´”. Mazza explicó que no pensó en ningún momento en acciones individuales, y que tampoco sintió la necesidad de salir con furia a buscar soluciones.

En cambio, destacó que lo que hay que procurar es que “las instituciones funcionen”. “Los fiscales no pueden dormir tranquilos cuando dejan a alguien suelto. No pueden dormir tranquilos cuando caratulan ligeramente para que no pase nada ”, explicó y agregó que cree que hay que presionar por un lado a la justicia y por el otro a los padres para repensar los modos en que se están educando los chicos de hoy.

El video de la agresión a Tiziano Gravier

Sobre el pedido de disculpas del padre de uno de los agresores, Valeria explicó que no fueron de forma personal pero que le encantaría que “el arrepentimiento sea de corazón” y que esto no vuelva a suceder. También explicó que el hecho de que la víctima fue el hijo de personas famosas ayudó a encontrar a los agresores y que si en este caso se pudieron encontrar hay que lograr que la justicia funcione siempre.