Valeria Mazza se despachó tras la condena a los atacantes de su hijo, Tiziano Gravier: “Caso cerrado”

Hace poco más de un mes, el pasado 4 de junio, Tiziano Gravier fue atacado por dos hombres a la salida de un boliche en el barrio de Pichincha, en Rosario. Como consecuencia de la agresión, el hijo de Valeria Mazza sufrió una fractura de mandíbula, y debió ser intervenido quirúrgicamente. Y luego de un juicio abreviado, en el que los acusados recibieron la pena de tres años de prisión en suspenso, la modelo volcó a sus redes sociales una reflexión al respecto.

En su cuenta de Instagram, Mazza compartió un texto, a modo de conclusión sobre lo que sucedió con su hijo, y expresó: “Caso cerrado. Aceptación del hecho y cumplir con las consecuencias impuestas por el juez. Tiziano sigue recuperándose. Mejor. Volviendo a entrenar y estudiar. Justicia hoy y siempre. Justicia por Fernando. Justicia por Martín. Justicia por Agostina. Justicia porque no tenemos que naturalizar lo que no está bien. Lo que está fuera de la ley. Educación para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, y salir a robar no sea una forma de vida”.

Tiziano Gravier, durante el período que permaneció internado como consecuencia del ataque

Más adelante, la modelo agregó en su texto: “Educación en valores. Respeto. Solidaridad. Igualdad en posibilidades y derechos. Porque los argentinos queremos vivir en Argentina. Porque los argentinos queremos vivir en paz. Usen el poder para garantizar la seguridad de todos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pedir, denunciar, educar a las nuevas generaciones. Votar”.

Mazza concluyó el posteo con las siguientes palabras: “Votar a quienes nos garanticen un gobierno democrático en serio. Con los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Independientes que nos garanticen salud, educación y seguridad. Sin perder tiempo pongámonos a trabajar en la reconstrucción de nuestro amado país”.

Uno de los hijos de Valeria Mazza fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario

Los hombres acusados del ataque, son Jesuán M. y Franco Z., y la justicia rosarina oportunamente detalló: “En audiencia del día de la fecha, miércoles 6 de julio de 2022, el juez Suárez resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía, representada por Rodrigo Santana de la Unidad de Flagrancia, aceptada por la Defensa, condenando a Franco Z. y Jesuán M., a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones graves dolosas mediando acto discriminatorio por la condición social, posición económica o carácter físico, en calidad de autores, reglas de conducta por el mismo plazo una reparación parcial, simbólica y en la medida de las posibilidades, de los daños material y moral causados por el ilícito en cuestión, acordándose que cada uno abone la suma de $100.000, es decir la suma total de $200.000, pagadores en cuotas mensuales y consecutivas de $10.000”.

En la causa quedaron registradas las lesiones que sufrió el hijo de la modelo: “La víctima sufrió lesiones graves, constatadas mediante historia clínica del Sanatorio Británico, a través de la cual se verifica asimetría facial con edema a predominio de maxilar izquierdo con dificultad para la apertura bucal por dolor, desprendimiento de parte de la mucosa malar en encía inferior izquierda y parte anterior de encía derecha, fractura del maxilar inferior izquierdo, con existencia de trazo de dirección transversal, ligeramente oblicuo, signos de edemas de partes blandas perifracturarios asociados a burbujas de gas y edema en hemicara izquierda asociada a limitación de la apertura bucal y movimiento de músculos masticatorios limitados por el dolor”.