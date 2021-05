Vanessa Redgrave decidió no trabajar en la película que marcará el regreso de Kevin Spacey a la pantalla

La actriz Vanessa Redgrave tomó la decisión de dar un paso al costado de L’uomo che disegnò Dio, film italiano en el que iba a interpretar a una profesora de piano. Y su decisión, si bien no lo dijo abiertamente, este proyecto marcará el regreso a la pantalla de Kevin Spacey, alejado de los sets desde que varios hombres lo acusaran de abuso sexual, en 2017.

Si bien apenas se empezó a trabajar en la producción de Franco Nero Redgrave [ganadora del Oscar por su trabajo en Julia de 1977] parecía un número puesto, un comunicado difundido en las últimas horas desestimó esa posibilidad. “El nombre de Vanessa Redgrave se incluye en historias recientes relacionadas con el casting de la próxima película L’uomo che disegnò Dio. Si bien ha habido discusiones sobre la posibilidad de que se una al elenco, no aparecerá en la película”, detalla Variety.

Redgrave -casada con Nero desde diciembre de 2006- estuvo trabajando en The Lost Girls y Alice, Through the Looking, ambas en etapa de postproducción, y tiene otros dos proyectos pendientes para lo que resta del año.

La vuelta de Kevin Spacey

El último film de Spacey, Billionaire Boys Club, de James Cox, se estrenó en 2018 y resultó todo un fracaso: costó alrededor de 15 millones de dólares y no llegó a recaudar ni 3 millones. En realidad, el film se rodó entre 2015 y 2016, pero a diferencia de lo que sucedió con Todo el dinero del mundo -que decidió eliminar las escenas del actor y reemplazarlo por Christopher Plummer-, estrenó con Spacey en los créditos, algo que parece haber afectado directamente en taquilla.

Spacey se pondrá detrás de un detective de policía en el film de Franco Nero, quien además es productor y protagonista. El italiano contó al citado medio que el papel de Spacey está confirmado y es pequeño. Y este será su primer trabajo en cine luego de las acusaciones y demandas presentadas por una veintena de jóvenes que lo acusaron de cometer múltiples abusos.

“Estoy muy feliz de que Kevin haya aceptado participar en mi película. Lo considero un gran actor y no veo la hora de empezar la película”, dijo Nero a ABC News.

LA NACION