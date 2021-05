Friends: qué fue de la vida de Maggie Wheeler, la actriz que interpretaba a Janice, la novia de Chandler, en la sitcom

Originalmente solo había sido contratada por un episodio, pero su participación fue tan descollante y bien recibida por el público que incitó al equipo de guionistas de Friends a hacer del suyo un rol recurrente. Así, Janice Litman se convirtió en uno de los personajes secundarios preferidos de los fans, que festejaron las reapariciones sorpresivas de la siempre enamorada exnovia de Chandler (Matthew Perry) a lo largo de la serie.

Sin dudas, esas 19 intervenciones en la popular sitcom -figuró en casi todas las temporadas desde la primera hasta la última- le valieron el reconocimiento público a Maggie Wheeler, quien al momento del estreno de Friends tenía 33 años -ocho más que Perry- y había pasado desapercibida en una larga lista de producciones televisivas, incluidas Los expedientes X y Seinfeld.

Dada su popularidad en la serie, no llama la atención que la actriz que cumplirá 60 años en agosto haya formado parte de Friends: The Reunion, el especial que HBO Max estrena esta noche en los Estados Unidos. Sin embargo, no mucho se sabe de su carrera por fuera de aquel estridente personaje, cuyos sellos personales eran la combinación de su voz nasal y su marcado acento neoyorquino, como también el latiguillo “Oooh… My… God” (Oh, Dios mío), que Wheeler recreó para el trailer de la reunión.

Lo cierto es que la neoyorquina nunca pudo obtener un rol protagónico en cine o en televisión. También le fueron esquivos papeles recurrentes en otras series, aunque sí logró hacerlo en la comedia Everybody loves Raymond, en la que interpretó esporádicamente a Linda Gruenfelder -casi a la par de Janice- entre 1996 y 2004. En la década siguiente se incorporaría nuevamente al elenco de la multipremiada Californication, aunque su aparición estelar se limitaría a una temporada, la sexta y anteúltima, estrenada en 2013. Otros créditos suyos incluyen episodios individuales de How I Met Your Mother, Without a Trace y Curb Your Enthusiasm.

Maggie Wheeler como Janice en Friends, junto a su amor en la ficción, Chandler (Matthew Perry)

Por otro lado, su paso por el cine fue aún más acotado, pero alcanzó algunos papeles secundarios, entre los que destaca su caracterización de una de las tutoras del campamento infantil en el film de Disney protagonizado por Lindsay Lohan, Juego de gemelas (1998). Más recientemente, integró el reparto de la película animada Los locos Addams (2019) junto con Oscar Isaac, Charlize Theron y Rachel Weisz, entre otros, dando voz al personaje de Trudy Pickering.

Su otra pasión: la música

Si bien su carrera en cine y TV quizás no tuvo el éxito que hubiera esperado, Wheeler profundizó su interés por la música en las últimas dos décadas al cofundar a mediados de los años 2000 en Los Ángeles el coro comunitario The Golden Bridge Choir, que conduce desde entonces.

Irreconocible si se compara su tono de voz con el de su personaje en Friends, la actriz animó en 2019, junto al codirector Emile Hassan-Dyer, una charla TEDx en que ambos cantaron e invitaron a la audiencia a acompañarlos. “Es una experiencia increíble, estoy realmente apasionada con este coro”, había declarado el año anterior en una entrevista televisiva.

Vida personal

Maggie Wheeler junto a sus hijas Gemma y Juno y su esposo Daniel

Oriunda de Nueva York, donde nació y se crio en el seno de una familia judía no practicante, Maggie -su nombre completo es Margaret Emily y su apellido de soltera es Jakobson- se casó en 1990 con el escultor Daniel Borden Wheeler, con quien tuvo dos hijas, Juno (26) y Gemma (21). La familia vive en Los Ángeles.

Las gemelas Gemma y Juno Wheeler

El matrimonio festejó su 30 aniversario en 2020, un año que estuvo marcado por la pandemia de coronavirus y que la actriz comparó humorísticamente a la relación entre Janice y Chandler en Friends, con un posteo en su cuenta oficial de Instagram. “Si 2020 fuera una pareja:” se lee en el meme, que muestra una foto de Wheeler y Perry en sus respectivos roles, en una de sus históricas y fatídicas reincidencias amorosas.

LA NACION