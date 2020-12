Verónica Castro reveló el vínculo que mantuvo con Diego Maradona: "Me gustaba, pues sí" Crédito: Grosby Group

Cuatro décadas después de su primer encuentro con Diego Maradona y a dos semanas de la muerte del futbolista, Verónica Castro contó en un programa de la televisión mexicana cómo conoció al astro en los años 80 e hizo una serie de confesiones respecto al vínculo que los unía.

La popular cantante y actriz asegura haber sido una admiradora "de toda la vida" del argentino, ya que a ella le gustaba mucho el fútbol, pero cuenta que además llegó a entablar una relación afectiva de cercanía con él y con su familia.

En una entrevista con el programa Ventaneando, de TV Azteca, Castro relató asimismo cómo fue el primer encuentro entre ambos y dijo que se sentía atraída por Maradona. Sin embargo, señaló que la tensión física entre ellos no pasó a mayores y apuntó que se mantuvo en una amistad que también tuvo como consecuencia el que Cristian Castro, hijo de la artista, se volviera muy cercano a Diego, a Claudia Villafañe y a las hijas de la por entonces pareja.

El primer contacto entre Diego y Verónica Castro tuvo lugar cuando el Diez visitó México en 1982 con Boca para enfrentarse al Club América y pidió conocer a la actriz, que por entonces estaba en su apogeo en las telenovelas.

"Me alegra mucho que me haya buscado, pues era una emoción muy grande. Yo era admiradora pasional de él y era guapísimo, guapísimo. Fue un súper encuentro. Me gustaba mucho jugar fútbol y estaba tomando clases en el club. De hecho, por eso le encontré el gusto a ver al señor, porque para mí era muy importante, y cuando me enteré de que el América jugaba contra la gente que venía de Argentina, pues me emocioné mucho. Siempre ha sido la figura más importante", contó la artista en el programa.

Diego y Verónica se conocieron por medio del periodista deportivo Fernando Schwartz. "Cuando me llaman fue rarísimo, porque obviamente me enteré de que jugaba el América contra la gente de Argentina y yo estaba en un salón de belleza y de repente recibí la llamada, me invitaron a conocer a Maradona y yo encantadísima. Él me admiraba muchísimo como actriz, su mamá me veía en la televisión", continuó.

Y reconoció que la admiración mutua no se limitaba solo al terreno profesional. "A lo mejor había un gusto mutuo también. Estaba guapo, guapo. Estábamos jovencitos los dos y, bueno, yo sola y dije: 'No estaría mal... Pero ni siquiera se me ocurrió, y a él menos. Nunca me invitó a salir, ni a por una copa, ni un café, ni una comida, nada. Fue de lo más respetuoso", valoró la mexicana.

Desde ese momento, ambas figuras construyeron un fuerte vínculo personal. "Desde allí comenzó una gran amistad con el campeón, amigo y gran persona. Maradona, lo extrañaremos", dijo Verónica. Y compartió recuerdos vividos en sus respectivas visitas a sus países de origen.

Cuando Castro viajaba a Argentina era bien recibida por Maradona y por su entonces mujer, Claudia Villafañe, y, según cuenta la cantante y actriz, Diego insistía para que Cristian Castro se reuniese con sus hijas, Dalma y Giannina, y compartieses su música con ellas.

Al ser preguntada por la evolución de ese vínculo con el paso de los años, la estrella de las telenovelas mencionó su afecto por Diego: "Siempre fue como un 'te sigo admirando, te sigo queriendo, te sigo respetando y te sigo queriendo bien'". Sin embargo, quiso dejar claro que la relación entre ellos no pasó a mayores. "De eso a que haya habido otra cosa, pues no. Qué el me gustaba, pues sí; que yo le gustaba, pues a lo mejor también, pero nada más", reveló Castro.

"¿Crees que por algo no se animó a invitarte a salir? Y si lo hubiera hecho, ¿cuál hubiera sido tu respuesta?", le preguntaron los conductores de TV Azteca. "Pues que sí", dijo entre risas la cantante. "Pues sí, me gustaba, porque era mi tipo", disparó la mexicana, sincerándose con picardía.

