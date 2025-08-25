Verónica Echegui: un gran amor, un temor y el deseo final de la actriz española que murió a los 42 años

Su muerte generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Es que Verónica Echegui fue una de las actrices más destacadas y versátiles del cine español contemporáneo. Conocida por títulos como Yo soy la Juani y Tótem Loba, la intérprete falleció este domingo tras luchar en silencio contra una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices de España y rápidamente provocó una oleada de mensajes y homenajes por parte de colegas y fanáticos en las redes sociales.

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años.



Descansa en paz pic.twitter.com/jtEm9casWL — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 25, 2025

Según informó el diario El País, Echegui estaba internada en el Hospital 12 de Octubre desde hacía varios días. Su estado de salud se había agravado en las últimas semanas, aunque solo un círculo muy cercano conocía la gravedad de su cuadro: padecía cáncer. Esto explica su desaparición en los últimos meses. De hecho, en sus redes sociales, sus últimos posteos datan de mediados de junio, cuando promocionó su última serie, A Muerte.

De camarera a figura del cine español

Nacida el 16 de junio de 1983 en Madrid, Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, creció en una familia de artistas. Era familiar del Premio Nobel de Literatura José Echegaray y del comediógrafo Miguel Echegaray. Con una vocación artística muy marcada desde muy joven, la actriz se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid mientras trabajaba como camarera para costear sus estudios.

Tras pequeñas participaciones en TV y teatro, Echegui debutó en la pantalla grande en 2006. Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna, fue ese gran protagónico que le valió su primera nominación al Goya como actriz revelación y la consagró como una nueva promesa del cine ibérico. A partir de entonces, esta madrileña construyó una carrera sólida, eligiendo papeles de gran complejidad emocional y una marcada sensibilidad social.

Su talento no tardó en traspasar fronteras. Mientras que en 2007 llegó a los cines de la Argentina con Tocar el cielo, una coproducción argentino-española dirigida por Marcos Carnevale, en 2011 debutó en Hollywood con el thriller estadounidense La fría luz del día, junto Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis. Dos años después, fue una de las protagonistas de la cinta holandesa &Me, junto con los actores Mark Waschke y Teun Luijkx y, en 2016, rodó en México Me estás matando, Susana, junto a Gael García Bernal.

En su tierra, títulos como El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel la consagraron como una estrella de las comedias y el cine social. Su llegada a las plataformas no fue menos exitosa. Con su rol en el film Objetos -junto a Alvaro Morte y Eugenia “China” Suárez- volvió a conquistar a la audiencia local. Luego, vinieron series como Intimidad, Los pacientes del doctor García y A muerte, una comedia romántica producida por Apple TV+, donde paradójicamente tuvo que enfrentarse a la muerte.

Su mirada feminista delante y detrás de cámara

En los últimos años, Echegui también se destacó como directora. En 2022, obtuvo un premio Goya por su cortometraje de ficción Tótem Loba, una historia cruda e impactante sobre la normalización de la violencia contra las mujeres que escribió, dirigió y coprotagonizó. El relato se basa en una experiencia personal vivida a los 17 años y se inscribe dentro de una mirada feminista activa que denuncia la violencia simbólica y real en entornos comunitarios.

Este proyecto, donde la actriz convirtió el dolor personal en una denuncia colectiva, volvió a destacar la sensibilidad y el compromiso social que Echegui demostró a lo largo de toda su carrera. De hecho, la actriz ha alzado la voz contra el sexismo institucionalizado en el cine y desafió los cánones y estándares estéticos a través de sus elecciones artísticas. “El sexismo con las actrices es tremendo y todos somos cómplices. ¿Por qué no hablamos de cómo envejecen los tíos? Todo está focalizado en el cuerpo de la mujer; en qué hacemos las mujeres para cumplir con este canon o con otro. Es tremendo y todos somos cómplices”, declaró en una entrevista con Huffington Post.

Verónica Echegui en 2008 RAFA RIVAS - AFP

Durante la promoción de la película La niebla y la doncella, Echegui también cuestionó a los prejuicios de una industria aún machista a través de su vestimenta. La actriz lució una remera con el mensaje de Chimamanda Ngozi Adichie: “We Should All Be Feminist” (“todos deberíamos ser feministas”), remarcando su lucha por la igualdad de género.

Su gran amor

Verónica Echegui mantuvo una relación sentimental con el actor Álex García. Los actores se conocieron en 2010 cuando protagonizaron la película Seis puntos sobre Emma. “Antes de conocerlo, creí que no era capaz de amar”, dijo ella por ese entonces. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más admiradas de la industria española, a tal punto que años después volvieron a compartir pantalla en Kamikaze y No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas.

A pesar de mantener un perfil bajo, los actores profesaron su amor abiertamente en más de una oportunidad. “Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo”, declaró ella sobre el escenario de los Goya cuando fue premiada por su ópera prima Tótem Loba, puesta en la cual él ofició como coproductor. “Se ocupó del equipo y hasta del catering. Aportó esa alegría suya, ese cariño… Me ayudó un montón”, explicó luego de su agradecimiento en diálogo con Diez Minutos.

Álex García y Verónica Echegui en la alfombra roja de los Premios Goya 2022 Premios Goya Oficial

En los últimos años, la pareja había decidido alejarse de la ciudad e instalarse en una finca en la sierra de Madrid. Allí, tenían una huerta, animales, y solían practicar yoga rodeados de naturaleza. Sin embargo, al poco tiempo llegó la confirmación de una noticia que nadie esperaba: tras 13 años de amor, Verónica y Álex ponían punto final a su historia.

Su reflexión sobre la muerte

Echegui decidió transitar su diagnóstico de cáncer bajo un total hermetismo. Sin embargo, en una reciente entrevista con motivo de su último trabajo en pantalla, la actriz había reflexionado sobre la muerte de forma íntima y profunda. “La muerte da miedo. Se han esforzado en que le tengamos bastante miedo y, sin embargo, es algo que todos vamos a atravesar”, dijo en diálogo con Fotogramas en junio pasado.

"La muerte da miedo. Se han esforzado en que le tengamos bastante miedo, y sin embargo, es algo que todos vamos a atravesar”, decía la actriz en una de sus últimas entrevistas JOHN MACDOUGALL - AFP

“Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”, confesó quién por ese entonces ya estaba atravesando un momento de salud complicado. Y antes de cerrar el tema, agregó: “Me gustaría llevarme la certeza de que he amado, de que he amado mucho”.

Sin dudas, su paso por este mundo no pasará desapercibido. Su versatilidad, su talento y su compromiso social y feminista dejarán una huella imborrable dentro de la industria.