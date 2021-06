Verónica Ojeda: “Gianinna y Jana siempre llaman para ver cómo está Dieguito”

Tras los dichos de Mauricio D’Alessandro ayer en LAM, Verónica Ojeda reapareció hoy públicamente. Luego de contestarle sin filtro, la mamá de Dieguito Fernando contó cómo el pequeño de 7 años transitó el primer día del padre sin Diego Maradona y habló del vínculo actual que mantiene con el resto de los hijos de “El Diez”.

“Ella se autopercibe honesta. Se presenta en el juzgado diciendo que no tiene plata para pagar el impuesto a la riqueza. Yo no quiero polemizar con Verónica, pero la plata la tienen ellos en las cuentas. Hay una nueva heredera (Eugenia Laprovittola) que ha obtenido una nueva medida cautelar y que por seis meses no les deja tocar la plata, pero Morla les dejó todo: la plata, las claves de las cuentas, todo. Ellos se enojan con él por las desgracias que tienen”, comentó D’Alessandro ayer despertando la furia de Ojeda.

Muy molesta por sus dichos, la mediática le contestó desde un móvil de Los ángeles de la mañana. “Son muchos puntos para contestar. Primero, da la casualidad que hace un mes hicieron un contrato de Sattvica en España y justo viajan ahora”, lanzó en referencia al viaje que tanto el exabogado de Maradona como D’Alessandro realizaron en los últimos días.

“Segundo, dice que los herederos tienen que pagar el impuesto a la riqueza, nosotros no sabemos qué debemos pagar si no sabemos cuánto dinero tiene Maradona. Él puede decir un montón de cosas en la tele, pero porque no se reúne con los abogados, no sé, como representante o payaso de Morla. Él como abogado y representante tiene que reunirse con los abogados ya que no quiere juntarse con nosotros”, se quejó en vivo.

Tras asegurar que están pagando las deudas que el letrado dejó impagas antes de la muerte del futbolista, Ojeda advirtió que van a tener que subastar algunas de sus cosas para poder pagar lo que se debe. “No tenemos acceso a nada y de hecho estamos pagando cosas que Morla dejó de pagar meses antes de su fallecimiento. Gastos que nos fuimos repartiendo por mes entre Dalma, Gianinna, Jana, Diego y Dieguito (...) Estamos viendo si podemos hacer la subasta porque nosotros no damos a vasto, no nos queda otra. Cuesta desprenderse de sus cosas, pero lamentablemente no nos queda otra alternativa. Hoy por hoy todavía no podemos acceder al dinero de las cuentas”, reveló mientras aclaró que su hijo recién va a poder acceder a su herencia recién a los 18 años.

Respecto de una nueva heredera de Maradona, la Ojeda aclaró: “Mauricio D’Alessandro mezcló todo. Laprovittola presentó una medida cautelar, nada más que eso, pero tampoco hay un ADN hecho por ahora. Aparte me llama mucho la atención que insistan tanto con ella la gente de Morla. No tengo nada contra ella porque no la conozco, pero siempre soy mal pensada”, señaló con cierta ironía.

Por último, Ojeda defendió a Mario Baudry de las críticas e instó al resto de los abogados de la causa a que den la cara. “Que se pongan los pantalones y que den la carita y empiecen a defender a todos. El único que sale es Mario a poner la cara. Que dejen de estar tomando cafecito y se pongan ante la cámara a defender a sus defendidos. Me parecen que antes de chusmear en un chat tendrían que dar la cara”, disparó enojada.

El primer día del padre sin Maradona

Tras revelar que Dieguito Fernando está mucho mejor y retomando sus actividades habituales, Ojeda contó cómo fue pasar el primer día del padre sin el astro del fútbol. “Lo hable con él. De hecho, un fan me pidió autorización para poner un video de cuando Diego lo presentó en el Mundial de Brasil y lo quiso ver. Se puso medio triste, pero sabe que su papá lo está cuidando. Yo siempre le digo que está en el cielo, que es un ángel que lo está cuidando”, expresó.

En cuanto a cómo está hoy en día la relación con el resto de los hijos de “El Diez” comentó que Gianinna y Jana son las únicas que mantienen contacto con su hermano. “Gianinna me llamó para verlo en el día del padre, pero no se vieron por mí porque yo ese día quería pasarlo con mi papá y con Mario en el campo. Pero siempre llama para ver cómo está, lo mismo que Jana. Cuando empezaron las clases se ofreció a ayudarlo en las tareas”, confesó. Sin embargo, con el resto de los herederos no corre la misma suerte. Mientras que con Dalma solo habla por cosas puntuales de la causa (“no tengo relación, pero hablamos cordialmente y con respeto”), con Diego Junior se cortó todo tipo de comunicación. “Junior nunca más llamó. Yo no tengo su teléfono. Con nosotros los argentinos no quiere hablar pero en España vive haciendo notas”, ironizó.

