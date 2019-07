Verónica Perdomo contó cómo exploró su vida sexual tras sufrir un ACV

La vida sexual de Verónica Perdomo luego del ACV - Fuente: Telefe 03:58

En una nueva emisión del ciclo de Telefe, PH: Podemos Hablar, Verónica Perdomo habló con el conductor Andy Kusnetzoff y los comensales sobre el ACV que sufrió hace 10 años.

"Estuve un mes en coma y tres meses internada. De repente, no sabía nada, ni una palabra, ni cocinar, ni tomar mate, tuve que aprender todo despacito" relató. Asimismo, compartió que, cuando tuvo un paro cardíaco, vivió una experiencia sobrenatural. "Me tuvieron que reanimar dos veces y lo único que me acuerdo es de un sueño en el que me vi muerta, mi papá era agnóstico, por lo cual nos reíamos del tema del túnel, pero después me pasó", recordó.

Ya más relajada, cuando el grupo de invitados se retiró del segmento "Punto de encuentro" y se sentó a la mesa, Perdomo se explayó sobre cómo fue redescubrir su vida sexual tras el derrame cerebral, a la cual definió como "estar en Disney" por toda la novedad que representaba para ella. El conductor indagó un poco más y le consultó si tuvo alguna experiencia sexual estando internada en el sanatorio.

"Sí...No fue sexo, sexo, fue otra cosa", contestó Perdomo, añadiendo que sentía "una cosa animal" a pesar de encontrarse en muy mal estado, y en silla de ruedas. "Quería ver el sexo del hombre. Estaba desesperada", contó con humor.

Por otro lado, reveló que en ese duro momento habló sobre sexo con su exmarido y su novio de entonces. "A mi ex le dije 'me mostrás'. En realidad, yo no hablaba, lo decía con señas. Él me decía 'estás loca'. Pero mi novio me decía que sí", relató.