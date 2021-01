Verónica Varano, sobre su relación con Gustavo Bermúdez: “Estoy muy bien”

La nena que debutó en La Mary, junto a Susana Giménez y Carlos Monzón. La chica del video de Luis Miguel. La conductora de Hacelo por mí. La malvada de Grande Pa. La cara de Utilísima. La carrera de Verónica Varano está llena de hitos, pero su presente esconde pasiones tan profundas como desconocidas. Este sábado, la actriz y conductora brindó una entrevista en la que, por supuesto, no pudo evitar referirse a su relación con Gustavo Bermúdez, pero en la que, también, dio a conocer esos aspectos no tan públicos de su vida.

En su programa radial Agarrate Catalina, Catalina Dlugi la presentó como una mujer joven, y aquello sorprendió a la actriz. “Yo joven no soy, tengo 55 años. Mi hijo mayor tiene 25 y la menor 20. Soy, más bien, de una edad media”, señaló. Y luego aclaró: “Pero siento que me quedan cosas por delante: terminar la carrera de psicología y encarar la de filosofía, que son cuatro años más”.

Aquellas son, según contó, sus grandes pasiones. “No me cuesta relacionarme, en la facultad, con compañeros más jóvenes. A todos nos une el amor por la psicología. Es parecido a lo que ocurre en un set, en el que te encontrás con actores grandes, con mucha trayectoria y con una nena de seis años. Y no importa la edad si te une el amor por la actuación”, aseguró.

Dlugi, entonces, le preguntó por su debut en el cine, nada menos que en La Mary, la exitosa película de Daniel Tinayre que protagonizaron Susana Giménez y Carlos Monzón. “Lo recuerdo con una sonrisa. No tuve demasiado poder de elección: tenía 5 años. Pero la verdad es que lo pasé bomba. Susana fue amorosa. Gabriela Toscano, también. Tinayre era un sol de persona. Por él comencé a estudiar francés, porque me encantaba como hablaba”, indicó, sobre uno de los cinco idiomas que maneja a la perfección.

Durante la charla, y antes de recordar que en algún momento Varano se cansó de que le preguntaran sobre Luis Miguel, con quien compartió la filmación del video de “Entrégate”, la conductora se sorprendió de conocer esa faceta “intelectual” de la conductora. “No es que me harté de hablar sobre eso, pero, ¡pasó hace 25 años! Además, ¡cómo no va a causar sorpresa que hable sobre otras cosas si siempre me preguntan sobre lo mismo!”, protestó.

Llegó entonces, la pregunta más esperada: cómo está viviendo su relación con el actor Gustavo Bermúnez. “Estoy muy bien”, respondió Varano. Luego, se refirió a las fotografías que comenzaron a circular por las redes y que sirvieron de confirmación del romance: “La verdad es que nunca me di cuenta de que me estaban sacando una foto. De todos modos, está todo bien, sé que es parte de trabajar en lo que trabajo”.

LA NACION