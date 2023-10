escuchar

En la nueva docuserie que repasa su historia personal, David Beckham revela cómo su matrimonio se vio sometido a una enorme presión después de que se lo acusara de supuestas infidelidades durante el tiempo en que vivió en España a comienzos de los 2000. Victoria Beckham, su esposa, va más allá y define a este período como el “más infeliz de su vida”.

La ex Spice Girls describe las consecuencias de los rumores de infidelidades que giraron en torno a la figura del exfutbolista durante su fichaje para el Real Madrid en 2003. En la serie de cuatro episodios de Netflix, la empresaria y diseñadora habla abiertamente por primera vez y cuenta cómo atravesó la pareja los tiempos en que la exasistenta personal de su marido, Rebecca Loos, aseguró haber vivido un romance con el deportista .

“Fue lo más infeliz que viví en toda mi vida”, aseguró Victoria. Tanto ella com la exestrella de fútbol, casados desde 1999 y padres de cuatro hijos, han negado siempre las acusaciones de infidelidad.

“Fue el período más difícil de mi vida porque parecía que el mundo estaba en contra nuestra. Estábamos como enfrentados el uno con el otro”, expresó la excantante. Y explicó que, hasta entonces, la pareja siempre se había mantenido “unida” frente a las adversidades.

“Siempre habíamos estado juntos, conectados, pero cuando estábamos en España no sentimos que nos tuviéramos el uno al otro y eso es triste. Ni siquiera puedo mencionar lo difícil que fue y cómo me afectó. Fue una pesadilla” , remarcó ella, visiblemente dolida, en el documental.

La diseñadora de 49 años define a ese momento de su vida como un período en el que su familia se vio en el centro de “un circo absoluto”. “A todo el mundo le encanta cuando el circo llega a la ciudad, ¿verdad? A menos que estés en él”, dijo sobre el alcance mediático del escándalo.

Victoria Beckham reconoce que sintió “resentimiento” hacia su esposo tras las afirmaciones que lo relacionaron sentimentalmente tanto con Rebecca Loos como con otras mujeres. “Si soy totalmente honesta, sí, estaba resentida”, apunta.

A sus 48 años, David Beckham también respondió a las afirmaciones de infidelidad en el documental. “Hubo algunas historias horribles que fueron difíciles de afrontar. Era la primera vez que Victoria y yo estábamos bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio”, mencionó.

Respecto a cómo lograron superar aquel episodio, el exfutbolista dijo: “No lo sé. Con toda honestidad, Victoria lo es todo para mí, verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro, necesitábamos luchar porque valía la pena por nuestra familia y por lo que teníamos, aunque en última instancia era nuestra vida privada”, reflexionó.

El copropietario del Inter de Miami reconoce que hubo días en que no sabía cómo hacer frente a la presión mediática. “Me despertaba y pensaba ‘cómo voy a ir a trabajar, cómo voy a caminar hasta ese campo de entrenamiento, cómo voy a mostrarme como si no pasara nada’. Me sentía mal cada día ni bien abría los ojos”.

Acusaciones de infidelidad

En el año 2004, Loos, quien se desempeñó como asistenta personal de David Beckham en España, aseguró haber mantenido un idilio de cuatro meses con el exfutbolista en Madrid, cuando el jugador acababa de fichar por el Real Madrid y se sentía “muy solo” por la ausencia inicial de su familia en la nueva tierra de acogida.

La mujer reveló detalles de su romance con Beckham en una entrevista con The News of the World, contó cómo conoció a la estrella inglesa y reveló aspectos íntimos de la relación. Mencionó que Beckham era un amante complaciente que «no le teme al cuerpo de la mujer” y mostró a la periodista Kay Burley algunos de los SMS de contenido sexual que supuestamente había recibido del jugador.

El matrimonio Beckham negó las acusaciones y decidió en ese momento poner en manos de sus abogados el escándalo desatado, al que se sumó la palabra de Sarah Marbeck, una modelo que también aseguró haber vivido una aventura amorosa con el deportista.

Marcbeck dijo que mantuvieron relaciones en dos ocasiones, tras conocerse en 2001 cuando el excapitán de la selección inglesa se encontraba en Singapur haciendo la pretemporada con su antiguo club, el Manchester United.

