Viggo Mortensen debutó como director con el film Falling y está muy entusiasmado con este nuevo desafío en su carrera. La película fue exhibida por primera vez en el Festival de Cine de Sundance y luego recorrió otros festivales. A raíz de la pandemia, el film tuvo después un estreno dispar en algunas salas de cine de diferentes países, pero aún no tiene fecha para América Latina. En los Estados Unidos llegará a las salas a principios de febrero y luego se podrá ver on demand, pero gracias a esta fecha de lanzamiento ya se pone en carrera para la temporada de premios 2021, incluido por supuesto el Oscar.

"Aunque no es estrictamente autobiográfico, algunos eventos y conversaciones en Falling están inspirados en la infancia que compartí con mis dos hermanos, Charles y Walter, a quienes está dedicada la película. Es una historia compleja, con capas de subjetividad, memorias imperfectas de sus personajes principales. La mayoría de la gente, me parece, anhela ser vista y escuchada, y prospera con la empatía. Me tomó mucho tiempo aceptar a mi propio padre como era, con el menor juicio posible, pero me alegro de haberlo hecho al final. Y me devolvió el gesto, por lo que siempre estaré agradecido", expresó Mortensen sobre su film, que también protagoniza.

En Falling, Viggo además está a cargo del guion, la banda sonora y la producción. En este drama, Mortensen se pone en la piel de John, un hombre que vive en California con su novio y su hija lejos de sus orígenes más rurales. Su padre Willis (Lance Henriksen), un hombre testarudo de otra época que vive solo en la granja donde John creció, necesita ayuda porque está entrando en una demencia por lo que se muda por un tiempo a la casa de su hijo. John junto a su hermana (Laura Linney) intentan encontrar un lugar para que lo cuiden cerca de ellos en California, pero Willis no da el brazo a torcer. Completan el elenco Terry Chen, Gabby Velis, Sverrir Gudnason y Hannah Gross.

Los caballos de El señor de los anillos

A raíz de las entrevistas que está dando por Falling, Viggo también habló de algunas anécdotas del rodaje de la trilogía de El señor de los anillos y fue a raíz de ello que contó que los caballos que montaba su personaje, Aragorn, murieron. "En realidad, cuando terminamos de rodar compré tres caballos que estaban a la venta una vez que se terminaron las películas", reveló en una nota con NME.

"Estaban los dos caballos que había montado, uno castaño y luego otro que monta Aragorn, pero también compré el caballo blanco que monta Arwen en 'La comunidad del anillo' cuando los Black Riders la persiguen por el bosque", dijo y sumó que mientras que el blanco sigue con vida, los otros dos murieron. "Ya tenían cierta edad cuando rodamos y eso fue hace 20 años", detalló.

