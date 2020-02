Tras su salida de Polémica en el bar, la modelo habló con LA NACION y contó cuál fue su reacción al oír los dichos de Mariano Iúdica Crédito: Instagram

Cindy Damestoy SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2020 • 13:06

Virginia Gallardo confesó este jueves, en diálogo con Ángel de Brito, que el motivo de su salida de Polémica en el bar no fue una licencia por su embarazo, sino que sufrió varias "faltas de respeto" y que decidió irse para no tolerarlas más. A las pocas horas Mariano Iúdica tomó la palabra por la pantalla de América TV y dijo que estaba desconcertado porque no sabía a que se refería su excompañera. La modelo habló con LA NACION sobre los dichos del conductor y contó que no le "sorprende su actitud".

"Tuve mis motivos, pero me encantaría que sean ellos, el conductor, el productor, quienes lo cuenten, porque decidieron llamarse a silencio para que quede como que fue una licencia por embarazo", dijo ayer Gallardo en El espectador de CNN Radio, dejando en claro que su salida no se dio en los mejores términos.

Iúdica habló sobre los motivos de la salida de Virginia Gallardo - Fuente: América TV 03:44

Video

Iúdica le contestó en vivo en Polémica en el bar rodeado de sus compañeros, y todos manifestaron sorpresa por las declaraciones de Gallardo: "Le quiero mandar un beso grande a mi querida compañera y amiga Virginia Gallardo. Es una amiga de muchísimos años y hoy dejó entrever que la salida de acá fue por motivos misteriosos que solo nosotros sabemos. Y la verdad, estamos esperando que nos cuentes".

Luego agregó: " Si hay algo que nosotros tenemos que saber, nos encantaría saberlo. Acá fuiste una compañera con una estelaridad merecidísima". Después concluyeron el tema con un gran aplauso para Gallardo por sus cuatro años participando en el programa.

Tras la versión de Iúdica, la palabra de Virginia Gallardo

Gallardo le confirmó a LA NACION que el tuit que escribió hace algunas horas está directamente relacionado con las declaraciones de Iúdica: "¿Sorpresa? ¿De verdad? Para mí todo lo contrario, no esperaba otra cosa. Solo confirma el acierto de mi decisión. Tema terminado para mí".

En diálogo con este medio, la modelo detalló cómo se siente luego de escuchar la respuesta de Iúdica: " Lamento que moleste que yo dé mi versión. Pasaron dos meses desde que no estoy al aire. Todos pensaron que era por mi embarazo [está en la dulce espera de su primera hija, Martina], pero no fue así. Se ve que nadie se preguntó porqué desaparecí".

Luego, comentó que mientras hablaba con De Brito sobre cómo vive los últimos meses de gestación, sintió que tenía que aclarar que los motivos de su desvinculación con el programa no estaban relacionados con la bebé en camino: "¿Qué pasaba si no decía nada ? ¿De verdad iban a pensar que me levante de un día para el otro y renuncié estando embarazada? ¿Quién quiere quedarse sin trabajo en este estado?".

Finalmente, resaltó que le hizo "mucho ruido" la reacción que tuvo el conductor y la producción. "Dije lo que dije, ¿y se les ocurrió aplaudirme en el programa, decirme 'amiga', 'parte de la familia'? O sea, yo digo que hubo faltas de respeto y ellos ni siquiera responden a eso, deciden ovacionarme con un aplauso general", señaló. "Ya está, como puse en Twitter, confirman lo acertada que fue mi decisión de renunciar".