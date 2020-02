Mariano Iúdica dio la versión oficial sobre la partida de Virginia Gallardo de Polémica en el bar

21 de febrero de 2020 • 00:21

Luego de las declaraciones de Virginia Gallardo sobre los motivos de su alejamiento de Polémica en el bar, Mariano Iúdica se puso la camiseta del ciclo y salió a responderle. Lo hizo en el mismo programa, sentado en la mítica mesa y con la compañía de los que hasta hace un tiempo fueron los compañeros de Gallardo: Chiche Gelblung, Mauro Viale, Luisa Albinoni y Gastón Recondo.

"Le quiero mandar un beso grande a mi querida compañera y amiga Virginia Gallardo. Es una amiga de muchísimos años con la que empezamos Polémica en el bar, en Telefe", comenzó su extenso y confuso mensaje. Luego, explicó los motivos por los que se veía obligado a hablar sobre el tema: "Hoy, Pía Shaw, Ángel de Brito y Pilar Smith le hicieron una nota en su programa de radio y dejó entrever que la salida de acá fue por motivos misteriosos que solo nosotros sabemos".

"Acá somos cien personas y Virginia acá fue y es una persona muy importante y muy valiosa y la verdad es que a todos, los compañeros, los técnicos, nosotros, la artística, la productora y el canal quedamos sorprendidos. Si hay algo que nosotros tenemos que saber, nos encantaría saberlo. Nosotros tenemos una relación de años de amistad y de compañeros desde que hizo el primer casting con Gerardo (Sofovich) en La Noche del Domingo. Nos conocemos del derecho y del revés, las familias... Acá fue una compañera con una estelaridad merecidísima", expresó.

"Como yo me fui de vacaciones, cuando llegué no estabas. Y nunca pensé que no ibas a estar. Quiero saber qué es lo que pasó", le dijo, hablando a cámara. Gelblung, entonces, lo interrumpió: "Quedamos todos sospechados de que pasó algo".

Mauro Viale no estuvo de acuerdo con el periodista: "Vos quedarás sospechado. No. ¿Sospechados, de qué?". Y entonces, Iúdica volvió a tomar la palabra, parafraseando a la actriz y bailarina: "'Pasaron cosas. Pregúntenle a ellos', dijo Virginia. Y acá estamos todos esperando que nos cuente, porque somos todos un equipo de trabajo de muchos años y ella acá fue, es muy importante. Sos nuestra compañera, querida Virginia Gallardo". En ese momento, todos comenzaron a aplaudir. Y Iúdica les preguntó a sus compañeros si querían agregar algo.

"Yo simplemente quiero mandarle un beso. ¿Qué tenemos que explicar?", cuestionó Recondo. Gelblung, en tanto, aportó información: "Cuando ella cerró su participación en el chat del programa, yo la llamé. Me dijo que era un tema exclusivamente de plata". Albinoni, entonces, agregó: "Puede ser eso, pero hay que decirlo".

El conductor, algo nervioso, sumó: "Pero al decir ella que no es un tema económico, se abren 500 botones (sic). Yo no voy a contar infidencias de las negociaciones y otras cosas, pero..."

Albinoni volvió a interrumpirlo: "Qué raro, porque es una excelente persona y una excelente compañera. Yo cuando arrancó este ciclo estuve con ustedes, chicos, y la verdad es que siempre se la trató como a una reina. Y eso trascendía la pantalla".

"La rompió toda y siempre fue estelar acá. Y, el último año, mucho más todavía. Por eso, cuando yo llegué de vacaciones y no estaba empezamos a hablar y de repente se cortó, y era algo contractual. Entonces, ojalá que podamos saber (los motivos por los que ya no forma parte del programa) y, más que nada, arreglarlo", cerró Iúdica.