La felicidad de Virginia Gallardo, flamante diputada de La Libertad Avanza por Corrientes, y qué piensa de las críticas

Anoche, Virginia Gallardo dio una de las grandes sorpresas de la velada electoral: la candidata de La Libertad Avanza para ocupar una banca en la Cámara de Diputados logró entrar al Congreso. Hoy, con la alegría del triunfo, la actriz, exvedette, bailarina y panelista habló en Mujeres argentinas.

“Las posibilidades de entrar eran casi nulas”, resaltó y le restó importancia al hecho de no tener experiencia en la política. ¿Si no tenés buenas intenciones, entonces qué hacés en este mundo?”, se preguntó.

Para comenzar la charla, vía videollamada, Federico Seeber le consultó sobre sus primeras sensaciones. Con el mate en la mano y una amplia sonrisa, Gallardo compartió su alegría: “Ha sido todo tan vertiginoso para mí, como la Argentina en la que vivimos”, se sinceró. “De un día para el otro fue: ‘Bueno, me voy’. ‘Tengo un nuevo proyecto’. Y un mes y medio después es: ‘Bueno, ganamos’”.

En relación con la elección, Gallardo resaltó que en Corrientes era muy difícil de prever el resultado final por las votaciones anteriores. “Era la primera vez que con partido propio se disputaba la provincia”, señaló, y subrayó que “las posibilidades de entrar eran casi nulas”. “Si entrábamos en un tercer lugar era el batacazo de nuestras vidas, y ayer a las nueve de la noche peleábamos por el primer puesto. Perdimos por un punto. Fue una locura. La gente elige, y lo bueno es que me eligió”, completó.

“La gente te eligió, eligió a Milei. ¿Qué los convenció a ir por ese lado?”, quiso saber el conductor. “Creo que fue un poquito de todo”, subrayó Gallardo y le dio importancia a la figura del Presidente y a su participación en la campaña, como también a la confianza que tuvo en ella. Luego de agradecer el voto de confianza de los correntinos, Gallardo hizo especial mención a “los comunicadores”.

“Fue también algo muy novedoso para ustedes, los comunicadores. Era todo una sorpresa. Pero yo confiaba porque soy de acá porque las provincias son diferentes, porque crecí en este lugar y recorrí toda mi provincia por el trabajo que he hecho toda la vida”, repasó. También destacó que siempre representó a Corrientes durante sus años de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. “Confiada conmigo, aposté”, completó.

En relación con las críticas que recibió por su falta de preparación, Gallardo señaló que las toma como un “aprendizaje para los demás”. “Si bien son frases armadas, de verdad somos arquitectos de nuestro destino y de nuestro futuro. No escuchen las críticas. Yo estoy acostumbrada. Yo soy una persona pública hace 20 años, yo crecí con la crítica, yo me expuse a la votación popular toda mi vida. O sea, desde las elecciones acá en Corrientes, desde los reinados, desde los programas de televisión de los que he participado hasta hoy, una candidatura provincial”, repasó. “Por eso voy muy tranquila por la vida”, sumó.

Cuando le preguntaron por los memes que surgieron a partir de un dato erróneo que dio en una entrevista durante la campaña -aseguró que “antes había 56 millones de pobres” en Argentina-, la diputada electa hizo una salvedad: “Sí a la crítica constructiva, no a la violencia”. También aseguró que tiene que acostumbrarse a “las campañas sucias que trataron de implementar” con ella.

Javier Milei y Virginia Gallardo en Corrientes, urante la campaña

“Creo que sin querer me terminaron favoreciendo”, analizó. “Hicieron viral algo para mí muy importante que tiene que ver con la libertad y con darte la herramienta para que vos el día de mañana tengas la posibilidad de crecer y de poder desarrollarte en tu actividad y puedas elegir por decisión propia a tus representantes y no porque te tengan estigmatizado y te compren el voto”, amplió.

“Entendimos que la fiesta había que pagarla y que la batalla cultural que había que dar era la de entender que así como veníamos… no es solo hacia dónde veníamos ni cómo estamos sino hacia dónde íbamos. Creo que mucha gente entendió que el verdadero cambio tiene un costo lamentable y triste. Pero que si Dios quiere, llevando a cabo las propuestas del Presidente, va a costar, va a llevar un tiempito más, pero si Dios quiere vamos a ver la luz al final del túnel”, amplió.

Luego de recibir las felicitaciones de sus excompañeras, Gallardo se sinceró: “Sigo pensando, ‘¿en dónde me metí?’”, le contestó entre risas a Viviana Semienchuk. “Pero resisto y ahora más aún porque la gente me ha votado y no los puedo defraudar”, sumó y aclaró que le dio la nota a Mujeres Argentinas porque la conocen y saben cómo es. Luego, tomó el ejemplo de Milei. “La realidad es que tenemos un presidente que lo que me hicieron a mi es nada al lado de lo que le hicieron a él. Después me tocó vivirlo y pienso: ‘Si él no baja los brazos entonces nosotros, a quienes nos hicieron creer que las buenas intenciones solamente no alcanzan, tampoco. ¿Si no tenés buenas intenciones entonces qué en este mundo?”. se preguntó.

Virginia Gallardo, diputada electa por la provincia de Corrientes Ignacio Sanchez

“¿Tenés equipo armado?”, le consultó Amalia Díaz Guiñazú. “No, cero. Imaginate que todos me decían: ‘Debés estar rodeada de asesores’”, confesó. En ese momento, varias de las panelistas se postularon para ayudarla. “Tengo el teléfono explotado”, reveló, y contó que su campaña fue muy austera. “Así que de verdad se ha dado un milagro”.

Antes de despedirse, la bailarina que saltó a la fama por ser la novia de Ricardo Fort contó que su familia la apoyó en su decisión de entrar a la política, que sufrieron cuando la atacaron y que están muy contentos con el resultado. También compartió cómo vivió su hija su cambio de trabajo. “Martu estaba harta de ver a Milei en casa en televisión”, reveló. “Sabe de él, yo le voy tirando títulos, pero no sé si capta tanto. Pero sí le dije que estaba trabajando con él para mejorar las cosas. Y anoche le puse una remera violeta”, completó.