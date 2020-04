Virginia Gallardo, embarazada y en cuarentena: "Me arreglo con lo que tengo"

La rubia está a punto de ser mamá primeriza Crédito: Instagram

Desde su casa, Virginia Gallardo habló con El precio justo y contó cómo vive su último mes de embarazo en aislamiento por la pandemia de coronavirus que afecta a la Argentina y el mundo . En una charla súper relajada con Lizy Tagliani, la expanelista de Polémica en el bar , confirmó el nombre de su primera hija y aseguró que tuvo que suspender el baby shower por lo que está pasando.

"Acá estoy. Con Martín (su marido) buscamos cosas para hacer. El lugar es chiquito, pero nos las ingeniamos. Bailamos, cocinamos, hacemos yoga, cuando hay amor [todo lo demás] es lo de menos", comenzó a relatar vía skype. Y tras asegurar que está de 34 semanas, contó todo lo que tuvo que suspender por la pandemia y la cuarentena obligatoria: "Tuve que suspender ecografía 5D, baby shower, producción de fotos maternal. Además nos dejaron sin charlas de preparto, voy a parir sin información ".

Ya en la etapa final de su embarazo, Gallardo confirmó que la beba en camino se llamará Martina. "No sabés las patadas que me da todo el día, no me deja dormir, no sé qué hace. Debe estar bailando (...) Fue un embarazo maravilloso. No he tenido síntomas, recién ahora estoy más pesada", agregó, quién aseguró que a pesar de su estado avanzado sigue haciendo baile y yoga.

En cuanto a cómo van los preparativos para recibir a su primera hija, aclaró: "Hay muchas cosas que quedaron en el camino, me arreglé con lo que tengo. Lo esencial está (cuna, cochecito), después todo lo demás lo solucionaremos. También aproveché este tiempo en casa para lavar la ropita a mano, plancharla y ordenarla".

Tras animarse a jugar a uno de los clásicos juegos del programa, la modelo habló de su intimidad e hizo una confesión: "Seguimos como podemos. Olvidate del salto del tigre, del helicóptero, uno va buscando opciones", lanzó, entre risas, antes de que su marido Martín Rojas se sume a la charla.

Si bien a principios de este año Virginia fue noticia por dejar Polémica en el bar con motivos algo confusos , advirtió que una vez que nazca su beba quiere volver a trabajar. "Mi idea es volver pronto, siempre y cuando las posibilidades se den. Voy a tratar de organizarme. Por suerte, mi trabajo permite ciertas licencias", remató.