Ángel de Brito confirmó que Rocío Marengo está embarazada: todos los detalles

Ángel de Brito confirmó que Rocío Marengo está embarazada y no pudo contener la alegría por la noticia. A través de sus historias de Instagram, reveló la primicia, la cual acompañó con un tierno mensaje: “Nada me gusta más que guardar secretos, todo lo contrario de lo que se imaginan. Este embarazo lo sé casi desde el principio. Y como sé todo lo que costó, me alegra el doble”.

El emotivo mensaje de Ángel de Brito sobre el tan esperado embarazo de Rocío Marengo (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Fue con un video en sus stories que de Brito dio a conocer la noticia: “Interrumpo mis vacaciones por trabajo porque tengo una primicia que vale la pena darla. Hace mucho tiempo que venía diciendo que hay un embarazo, que lo tenía confirmado, pero faltaba llegar a las 10 semanas y ya se los puedo contar”.

“Se los adelanté en Bondi, se los adelanté en LAM, finalmente puedo confirmarles que por primera vez va a ser mamá Rocío Marengo”, agregó el periodista, muy feliz por lo que comunicaba.

Además, el conductor contó que el motivo por el que la modelo dejó de trabajar en el programa de streaming que él lleva al frente fue porque “estaba cuidándose”. También, detalló cómo Rocío transitó las primeras semanas de embarazo: “Tuvo náuseas, vómitos, reposo. Por suerte ya está bien, ahora está en Chile trabajando un poquito con su mamá. Marengo, te queremos, bienvenido el koalita”, concluyó.

En sus historias, el periodista reveló que la modelo transita la décima semana de embarazo y se encuentra con muchas náuseas (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Ángel se mostró tan feliz por el embarazo que le dedicó tres historias más. Con una foto junto a Rocío Marengo, expresó su alegría por la futura llegada del bebé y brindó detalles de su vínculo: “Siempre tuvimos mucha química para trabajar, hace casi 20 años que nos conocemos. Y el último lo disfrutamos juntos en Bondi”.

Luego, publicó una foto de los flamantes papás, la cual acompañó con algunas palabras: “11 años y medio de relación. ¡Un bebé muy buscado y deseado! Las dos familias estallan de felicidad. Bebé Fort Marengo en camino”. Asimismo, comunicó que la modelo está de 10 semanas de embarazo y tiene fecha de parto para el 15 de enero de 2026. Hasta el momento se desconoce el sexo del bebé.

Ángel de Brito contó que sabía del embarazo de Rocío desde el primer momento, pero se guardó el secreto hasta que se cumplió el tiempo prudencial para poder revelar la noticia (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Hace años que Rocío sueña con ser madre. En pareja con el empresario Eduardo Fort, congeló óvulos en 2019 y realizó distintos tratamientos de fertilidad para poder quedar embarazada. Incluso, se alejó durante mucho tiempo del mundo del espectáculo para poner todas sus energías en el proceso, aunque no había tenido éxito, al menos hasta ahora.

En 2022, trascendió la noticia de que había comenzado un tratamiento de fertilidad, pero tiempo después le tocó anunciar que no había “bebé en camino”. En aquel momento, Ángel de Brito dio a conocer la información en LAM (América TV), desde donde contactaron con ella para saber cómo estaba: “Rocío Marengo, lamentablemente, en esta oportunidad no se va a convertir en mamá. Ella estaba muy ilusionada con el tratamiento que había arrancado y hace unas horas contó que esta vez no fue posible”.

“La verdad que fue una piña en la cara. Porque fue todo tan lindo, lo viví con tanta felicidad y seguridad y orgullo. Fue todo muy lindo, todo fluía. Pero bueno son cosas que pasan, que está dentro de las posibilidades que salga así. El tema es que hay que seguir e intentarlo. Lo quise hacer público de una porque si se llegaba a filtrar y lo decía alguien sin que yo haya dicho nada, me iba a caer recontra mal”, contó Rocío en aquella oportunidad.

Rocío Marengo realizó un tratamiento de fertilidad en 2022 para lograr convertirse en mamá y lo compartió en Instagram; sin embargo, no logró quedar embarazada en aquel entonces

Ahora, afortunadamente, el sueño de Rocío Marengo se cumplió y en enero de 2026 se convertirá en madre. Sin embargo, hasta el momento, la modelo no se pronunció al respecto en sus redes sociales, como así tampoco lo hizo el hermano de Ricardo Fort, quien ya es padre por su anterior matrimonio de tres hijos.