Daniela Cardone reveló a qué famosa le debe su carrera

Daniela Cardone fue una de las invitadas de este sábado al programa La Noche de Mirtha (eltrece) que conduce Mirtha Legrand. En esta oportunidad, estuvo acompañada por la actriz Viviana Saccone; el diputado de La Libertad Avanza, Luis Espert; y los periodistas Luciana Geuna y Nacho Otero. Allí, no escatimó en datos sobre su vida personal y reveló a qué famosa le debe su carrera.

“Siempre que la veía a Teté, que ella iba a desfilar a Río Negro, Neuquén, toda esa zona, porque ahí queda todo cerquita, yo la veía y decía 'quiero ser modelo’, y ella un día me dijo: ‘Cuando vengas a Buenos Aires te voy a presentar a Giordano’“, contó. De esa manera, Cardone recordó que la persona que la introdujo y la ayudó a iniciar su carrera en el mundo de la moda: Teté Coustarot.

En su relato, Daniela recordó los comienzos de su carrera, muy alejados del glamour que la caracterizaría años después. En aquel entonces, trabajaba como secretaria en una empresa aeronáutica y vivía en el sur del país. Sin experiencia en el mundo del espectáculo, pero con el deseo latente de dedicarse al modelaje, tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su carrera: viajó a Buenos Aires con la firme intención de buscar nuevas oportunidades.

“Toda la vida quise ser modelo y así fue que, cuando vine, me instalé en un hotel del centro frente al Obelisco”, rememoró y continuó: “De ahí me fui enseguidita a verla (a Teté), que me había mandado mi gerente de Austral, que la conocía mucho; y de ahí aparecí con Giordano y con el pelo corto, negro”.

Al ver en ella potencial, Teté Coustarot no dudó en recomendarla y la conectó directamente con el prestigioso peluquero Roberto Giordano, figura central en el circuito de la moda de los años 80 y 90. Sin dudas, ese contacto fue determinante y le permitió comenzar a desfilar profesionalmente.

Otros de los hechos clave de su vida que Daniela decidió rememorar en la mesa de Mirtha Legrand fueron sus dos matrimonios. El primero con Carlos Gandini, con quien tuvo a su hija mayor, la conocida actriz Brenda Grandini; luego de divorciarse, se casó con el cirujano Rolando Pisanú, con quien le dio vida a Junior, quien también se dedicó a la actuación. Sobre su hijo menor, comentó: “Es fachero, es mi Antonito Banderas”.

Además, es abuela de Eloy y Alfonsina, hijos de Brenda y el actor Gonzalo Heredia, a quien admitió que le tiene mucho cariño: “Mi yerno es lo más, es increíble”.

Cardone, de gran trayectoria en el modelaje y la televisión, es ampliamente reconocida por su amor por los animales, en especial los gatos. Fue de eso que también le habló ante la curiosidad de ‘La Chiqui” Legrand, quien no dejó de hacer mención a los felinos que decidió embalsamar, como una forma de homenajearlos. Por último, no hizo caso omiso a sus vínculos sentimentales y reveló que lleva “seis años sin pareja”, ya que en este momento de su vida se prioriza a ella misma.