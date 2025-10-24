Wanda Nara fue designada presidenta de mesa en las elecciones de este domingo: “A cumplir con el deber cívico”

Wanda Nara está muy atareada con la conducción de MasterChef Celebrity, que se consagró desde su estreno como el programa más visto de la televisión argentina. Seguramente, sus planes para el fin de semana eran descansar, disfrutar de tiempo con sus hijos y con su nuevo novio, Martín Migueles, pero la vida la sorprendió y el domingo tendrá una obligación indeclinable que le llevará buena parte del día.

Wanda pasará un domingo distinto como presidenta de mesa de las elecciones legislativas (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

La conductora y empresaria recurrió este jueves a sus redes sociales para compartir con sus más de 17 millones de seguidores que fue designada como presidente de mesa en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo.

En rigor, Wanda subió a sus historias de Instagram una imagen en la que se la ve sosteniendo la citación, y acompañó la fotografía con dos emojis, uno que denota sorpresa y otro que está haciendo una venia militar. “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió.

Wanda contó que será presidenta de mesa a través de sus historias en Instagram

De esta manera, quienes figuren en el listado de la mesa en la que fue designada como autoridad, la encontrarán seguramente muy atareada cumpliendo su función, que es ni más ni menos que velar por el normal desarrollo de los comicios.

Los presidentes y vicepresidentes de mesa son designados de manera aleatoria por la Justicia electoral y deben permanecer en su lugar durante toda la jornada, desde la apertura hasta después del cierre de las votaciones.

Según establece la Justicia, la Secretaría Electoral de cada uno de los juzgados federales con competencia electoral realiza un sorteo para determinar dos autoridades por mesa, que deben ser notificadas con al menos un plazo de 30 días antes del día del sufragio.

El Artículo 181 del Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción que, según puede verse en la imagen que compartió Nara es la que le corresponde, establece que para ser designado autoridad de mesa se deben cumplir una serie de requisitos: ser elector en la mesa asignada, tener entre 18 y 70 años, y saber leer y escribir.

A su vez, el Artículo 182 indica que no pueden ser designados para cumplir esa función funcionarios con cargos partidarios o electivos, candidatos que compitan por cargos en la votación en curso ni afiliados a un partido o agrupación política.

En la Ciudad de Buenos Aires, el encargado de realizar la selección por sorteo, es decir, de manera aleatoria, es el Instituto de Gestión Electoral, que luego debe enviar la nómina al Tribunal Electoral. Ese listado debe ser autorizado para las elecciones generales y una eventual segunda vuelta, salvo disposición en contrario del Tribunal Electoral.

Todos los que salieron elegidos en el sorteo deben someterse a una jornada de capacitación obligatoria que se realiza de manera presencial. Como retribución, tanto por la jornada eleccionaria como por la capacitación, los elegidos reciben una compensación económica y una vianda con alimentos.

Ni Wanda ni los demás designados pueden ausentarse, porque es considerada una carga pública, salvo en excepciones justificadas, como enfermedad o causas de fuerza mayor. Los que no pueden cumplir con su función deben presentar un certificado dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación. En ese caso, el Tribunal Electora evalúa y resuelve la situación de cada pedido de eximición.

Este domingo, la jornada de Nara comenzará bien temprano: deberá presentarse a las 7 de la mañana en la escuela y la mesa designada para dar apertura a los comicios una hora más tarde. Durante la jornada, deberá controlar la identidad de los votantes y garantizar la transparencia del proceso y velar porque los votos no pierdan su cualidad de secretos.

En el caso de que se encuentre con una situación que no pueda resolver, deberá comunicarse con el Delegado Judicial y, una vez finalizados los comicios, será la encargada de realizar el escrutinio de su mesa, con la asistencia del vicepresidente y la presencia de fiscales partidarios acreditados. Por último, deberá estampar su firma en la documentación electoral y entregar el material correspondiente al finalizar la jornada.