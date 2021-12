Wanda Nara inauguró su primer local de cosméticos en Buenos Aires y ¡le criticaron el catering!

Su crisis matrimonial, el escándalo mediático y todos sus derivados parecen haber quedado por un rato en stand by. Es que Wanda Nara volvió a enfocarse en los negocios y cumplió este jueves uno de sus sueños: inaugurar el primer local de su marca de cosméticos en Buenos Aires.

El lugar elegido por la exparticipante del “Patinando por un sueño” fue el Shopping Abasto. Allí, la rubia empresaria se presentó junto a algunos de sus familiares y amigas más cercanas y brindó una conferencia de prensa en la que hizo hincapié en su apuesta a la industria nacional. En el lugar, se encontró con decenas de fans que, al estilo de Mariano De la Canal, coreaban su nombre y disparaban sobre los flashes de sus celulares.

En la conferencia, que fue moderada por la modelo Sol Szpryngier, la empresaria dio a conocer información sobre el proceso de armado de los productos. Más tarde, a las 17.45, Nara brindó una breve charla en la plaza del shopping con acceso libre y gratuito.

Para finalizar, la esposa de Mauro Icardi realizó el tradicional corte de cinta que marcó formalmente la inauguración del local.

Del evento formaron parte algunas de las personas más cercanas a la exvedette: su hermana Zaira, la bailarina y conductora Jesica Cirio y la modelo Ailén Bechara.

Wanda Cosmetics fue lanzada en abril de este año, y según se informa en la gacetilla de prensa, se trata de “cosméticos ideados por la modelo, donde ella formó parte de cada detalle del proceso para asegurarse que sus productos cubran las necesidades de las mujeres reales y para realzar su belleza natural”.

Su catálogo incluye productos de lo más variados: base BB Cream, correctores líquidos, labiales líquidos intransferibles y cremosos con ácido hialurónico, máscara para pestañas, paleta de sombras, perlas siliconadas, iluminadores líquidos y en polvo, rubores en polvo, polvo compacto y delineador.

Para dejar en claro que aunque apuesta en el país, desde hace años vive en Europa, Nara eligió bautizar a los productos con el nombre de ciudades cosmopolitas.

En medio del escándalo que se desató cuando la modelo señaló en las redes sociales a la China Suárez como la responsable de su crisis matrimonial, brindó una entrevista a su amiga Susana Giménez que transmitió, en parte, Telefe. Allí, al final de la charla, Wanda aprovechó para mencionar su flamante marca, con la excusa de entregarle algunos de los productos como regalo a la conductora.

Para ese entonces, su relación matrimonial parecía haberse recompuesto, tras varias semanas de idas y vueltas de las que tanto la empresaria como el futbolista dejaban rastro en sus redes sociales.

En aquella charla de amigas que mantuvo con Giménez, Nara le pidió disculpas a Suárez por haberla insultado públicamente y reveló que se había comunicado con ella para conocer la versión de los hechos. Según contó Nara, la China e Icardi se encontraron en un hotel de París mientras ella vacacionaba en Milán junto a su hermana Zaira, pero el encuentro no habría llegado a mayores.

¡Tres sanguches de miga!

Este es el catering q ofrece Wanda Nara en la conferencia d prensa de su línea d cosméticos.

3 sandwiches de miga. LITERAL. pic.twitter.com/RiJvFSpKct — Tartu (@TartuTV) December 16, 2021

A pesar de los intentos de Nara de dejar contentos a todos, en las redes comenzaron a llover las críticas por el catering que ofreció durante la ceremonia de inauguración. El periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli compartió en su cuenta de Twitter una imagen de la larga mesa llena de platos con algunos sánguches de miga, pepas y masas secas para agasajar a los cronistas que trabajaban en el lugar.

“Este es el catering que ofrece Wanda Nara en la conferencia de prensa de su línea de cosméticos. Tres sandwiches de miga. Literal”, escribió el periodista y su comentario se llenó de respuestas. “Las botellas en la mesa, los vasos y los platos de plástico. Parece una sociedad de fomento”, comentó una usuaria.

Y si bien la mayoría coincidió en señalar la austeridad de la propuesta, otros enfocaron su crítica al periodista: “A mí me dan eso y me hago evangelista. Dejen de llorar. Nadie tiene la obligación de alimentarlos. Son periodistas, no niñitos”, rezó una de las respuestas.