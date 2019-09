Wanda Nara subió una foto hot a Instagram y dejó a todos sin palabras

La mediática continúa celebrando el pase de su pareja, Mauro Icardi, al PSG

Wanda Nara volvió a revolucionar las redes luego de compartir una foto en su cuenta de Instagram en la que se la ve saliendo del agua con una camisa blanca.

"Rodéate de lo que queres ser", escribió la mediática para ilustrar la foto sacada en su llegada a París, luego de que su pareja Mauro Icardi se convierta en jugador del Paris Saint Germain.

Ante la noticia del pase de su marido y representado, Wanda manifestó su alegría a través de su Twitter: "Très heureuse d'être à Paris!" ("Muy feliz de estar en París"), escribió en francés. Y agradeció al club que le cumplió el sueño. En sus stories de Instagram se mostró llegando en un avión privado y compartió una imagen de la tapa del diario francés L´Équipe, ilustrado con una foto de su marido.

Además, siguiendo con la cuestión idiomática, subió una foto a Instagram en la que se la ve con el torso desnudo, acompañada de la frase "Aussitôt dit, aussitôt fait" ("Dicho y hecho").

En este último tiempo, Wanda está afrontando una disputa judicial con su ex pareja Maxi López, quién le exige poder ver a sus hijos. Sobre esto, Ana Rosenfeld, abogada de la blonda afirmó: "Siempre que estuvo en Italia estuvo cerca de sus hijos. Y sin embargo a sus chicos no los iba a ver. Él nunca hizo nada para verlos. Supongo que él quiere verlos pero su agenda no lo permite".