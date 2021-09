El inesperado gesto de Wanda Nara a Maxi López en medio de su guerra judicial

Wanda Nara sorprendió a todos con un gesto amistoso hacia Maxi López. La empresaria y el exfutbolista están enfrentados en la Justicia desde hace varios años por la cuota alimentaria que el futbolista presuntamente se niega a pagar en relación a sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. Sin embargo, esta vez la situación tuvo un giro inesperado por la actitud de la modelo en una publicación de Instagram.

La revista Caras compartió en esa red social imágenes de López acompañando sus hijos al colegio en París, Francia, donde estuvo varios días de visita para pasar tiempo con ellos. En las postales, se puede ver a los cuatro abrazados y sonriendo para la cámara antes de entrar a clases. La publicación, al parecer, enterneció a Wanda, que decidió darle like.

El guiño no pasó desapercibido ante sus seguidores, que inmediatamente se percataron de la situación. “El ‘me gusta’ de Wanda, estoy muerta”; “Apa, Wanda dando like a la publicación” y “Bien el like de Wanda” fueron algunos de los comentarios que reflejaron el entusiasmo de los usuarios.

El gesto de Wanda Nara en una imagen de Maxi López con sus tres hijos que sorprendió a sus seguidores Instagram

Esta semana, Nara dio una entrevista a una revista italiana en la que se refirió a la relación con su expareja y su decisión de dejarlo todo por amor. También recordó qué fue lo que la llevó a separarse en 2013. “Entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante. No me merecía una traición”, sostuvo en diálogo con Confidenze.

“Cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia. Precisamente porque accedí a salir de la Argentina y entregué mi carrera para permitirle seguir adelante”, relató. Tras la ruptura, volvió a la Argentina, donde se reencontró con Mauro Icardi. “Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga”, sostuvo.

Maxi López pasó una semana con sus hijos en París, donde se los pudo ver a todos muy felices Instagram Maxi López

En la última semana, López viajó a la capital francesa para estar con sus hijos. Juntos, los cuatro varones pasearon por la Torre Eiffel, fueron juntos al colegio y prepararon pastas en familia. Hace unos meses, el futbolista había acusado a Wanda de no permitirle ver a Valentino, Constantino y Benedicto en el Día del Padre, pero ella lo negó y aseveró que siempre puede reunirse con los menores. Cabe recordar que ambos están enfrentados en la Justicia, ya que la empresaria reclama una abultada deuda por cuota alimentaria que data de años atrás.

