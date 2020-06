Winona Ryder acusó a Mel Gibson de hacer comentarios antisemitas

Una vez más, Winona Ryder acusó a Mel Gibson de realizar comentarios antisemitas Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 15:08

En una entrevista con el diario The Sunday Times , Winona Ryder acusó a Mel Gibson de realizar comentarios antisemitas y homofóbicos . Según contó la actriz, los entredichos ocurrieron hace unos años durante una fiesta que compartieron.

"Mel estaba fumando un cigarrillo mientras conversábamos, cuando de repente le dijo a mi amiga, que es gay: 'Espera, ¿entonces me voy a contagiar de sida?'", reveló la protagonista de Stranger Things . "Después, la charla tocó algo relacionado a los judíos y él me preguntó: 'Vos no andás esquivando hornos, ¿verdad?'".

Según Ryder, quien profesa la religión judía, un tiempo después, durante otro encuentro entre ambos, Gibson intentó disculparse por sus palabras. Esta no es la primera vez que Winona relata esta historia. En 2010, durante una entrevista con la revista GQ, ya había hablado de lo sucedido, revelando que los hechos ocurrieron a mediados de los 90.

En 2006, cuando el actor ganador del Oscar fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, insultó a uno de los oficiales con un comentario antisemita . "Los judíos son los responsables de todas las guerras del mundo", expresó en ese momento.

"Quiero pedir expresamente perdón a cada persona de la comunidad judía por las palabras ácidas y dañinas que le dije a un oficial. Soy un hombre público y cuando digo algo, articulado y elaborado o lanzado en un momento de locura, mis palabras tienen un peso", señaló el actor, que en el comunicado insistió en declarar que no es antisemita ni intolerante.

"El odio, sea cual sea, va contra mi fe", agregó. "Estoy tratando de comprender de dónde surgieron estas palabras odiosas que salieron durante este episodio de locura".