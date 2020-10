Yanina Latorre acusó a Micaela Viciconte de vivir en un "sucucho" y ella estalló

La modelo le respondió de forma contundente a Yanina Latorre tras los dichos de la panelista Crédito: Captura de pantalla

13 de octubre de 2020 • 18:08

Micaela Viciconte le respondió a Yanina Latorre a través de sus historias de Instagram, luego de enterarse de que la panelista dijo que "vive en un sucucho". La modelo y deportista no dudó en contestarle con un contundente descargo: "Lo más valorable es tener un lugar conseguido a base del esfuerzo propio, sea grande o no".

La novia de Fabián Cubero no se quedó callada tras ver el fragmento del video donde Latorre habló del departamento dónde vive con el exfutbolista. Los dichos de la panelista de Los Ángeles de la mañana (eltrece) fueron en el marco de la obra vía streaming Hashtag en vivo, en una charla virtual con Lizardo Ponce.

"La casa de Nicole Neumann es una mansión y (Fabián) Cubero y la otra, como se llama, Mica Viciconte, viven en un sucucho alquilado en Palermo", lanzó filosa la panelista. "Si viviera en un sucucho, ¿cuál es el problema? Primero, vivo en un departamento. No es Palermo, estás mal informada", cuestionó Viciconte vía Instagram Stories.

"Con Fabi sí alquilamos un departamento, muy lindo, que no tiene las comodidades de una casa, pero no es un sucucho. Soy una mina laburante, que me gano todo trabajando, no le pido nada a nadie", continuó.

"Todo lo que tengo lo hice trabajando, de buena fe. Así que no te metas más conmigo, porque yo no me metí con vos", agregó, y cerró picante: "Encargate de tu vida, que tenés más quilombos que yo".

Luego retomó el conflicto en Twitter, donde Ulises Jaitt compartió el video con el momento exacto en que Latorre dijo la frase que hizo enojar a Viciconte. "Pareciera que vivir en un lugar 'chico' está mal y lo 'bueno' es vivir en una mansión; lo más valorable es tener un lugar conseguido a base del esfuerzo propio, sea grande o no", reafirmó.

"Uno vive donde puede y como puede, y no por eso es más que otro", sentenció. Por su parte, Latorre aclaró en LAM que se trata de un fragmento de hace seis meses y que "fue editado" porque el material entero dura tres horas: "Estaba repitiendo algo que dijeron otros, pero entiendo que recortado resulta incómodo de oír".