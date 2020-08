Mica Viciconte y Fabián Cubero cumplieron tres años de novios y la rubia le dedicó un extenso mensaje con una sensual foto Crédito: Gerardo Viercovich

Pese a los complicados días que atraviesan desde que Nicole Neumann fue diagnosticada con coronavirus y se desató el escándalo, nada impidió que Fabián Cubero y Mica Viciconte celebraran su tercer aniversario y se dedicaran tiernos mensajes a través de las redes sociales.

La pareja aprovechó su nuevo aniversario para compartir una romántica cena con comida de mar y vino, y se los pudo ver sonrientes en las imágenes que publicaron en sus cuentas de Instagram.

"Feliz aniversario mi amor @micaviciconte", escribió el jugador. "Tres años donde pasamos muchos momentos de alegría, tristezas, altibajos (como todas las parejas), pero cada día que pasa nuestro amor se fortalece", continuó.

Cubero agregó, divertido: "Como dice la canción de la cancha 'En las buenas y en las malas mucho más'". Y remató: "Por muchos años más, cumpliendo nuestros proyectos, por muchas sonrisas más y mucho amor. Te amo, sos mi gran compañera".

Pero eso no fue todo. Mica Viciconte también utilizó sus redes para dedicarle un mensaje a su pareja con motivo del aniversario y, además del escrito, subió una foto muy sensual de ambos durante una producción.

Fundidos en un abrazo, ella aparece con un body negro de cuero y Cubero con un pantalón de jean blanco. La publicación encendió las redes y cosechó más de 131.000 Me gusta en Instagram.

Al pie de la foto, la ex Combate se explayó sobre su relación. "Ayer cumplimos tres años y creo que me quedaron algunas cosas por decir. En estos tres años compartimos momentos de alegría, caos, sueños y objetivos. Seguimos proyectando cosas juntos y ojalá nada lo arruine", escribió.

"Hay situaciones que no imaginamos pasar, pero en toda pareja hay tormentas. Lo importante es que seguimos unidos y más fuertes que nunca. Solo nosotros sabemos y entendemos lo que vivimos día a día y no necesitamos más que eso", siguió. Y cerró: "Quien hable mal de mi pareja o de las personas que me rodean también habla mal de mí y deseo de corazón que todos se puedan sentir queridos como yo me siento en este momento. Quizás así, dejen de haber tanto odio y envidia".

Hace unos días, desde que se confirmó el diagnostico positivo de coronavirus de Nicole Neumann, exesposa de Cubero, la polémica rodea a la pareja, especialmente después de que se conocieron algunos detalles sobre la salud de la mayor de las hijas de la modelo y el jugador.

"La semana pasada, cuando saltó todo lo del Covid-19, Nicole le envió un audio a Mica. En realidad, ya hace un tiempito que tenían Covid, pero no se supo hasta que Mica se lo contó a Cinthia Fernández y a Nicolás Magaldi. Entonces, cuando esa noticia salió a la luz, Nicole se enojó", reveló Yanina Latorre.