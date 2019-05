La panelista no se contuvo a la hora de atacar a Agustina Kämpfer Crédito: Instagram

Fiel a su estilo, antes de terminar Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre disparó munición pesada contra Agustina Kämpfer , quien un rato antes desde Nosotros a la mañana la había amenazado con llevarla a Tribunales por haberla tratado de "chorra" en Twitter.

Pero no sólo la panelista de LAM no pidió disculpas sino que redobló la apuesta y se despachó a los gritos: "Chorra, devolvé lo que te afanaste. Agustina Kämpfer, hermosa, me baso en la causa en la que estás imputada. Te está citando el juez Lijo. Estás en causas de lavado de dinero, testaferro de Boudou que está preso, no pudiste nunca explicar de dónde sacaste la plata para comprar las propiedades, después inventaste un crédito del hermano de Boudou de 40 mil dólares que tampoco explicaste de dónde salió la plata".

A los gritos, Latorre continuó: "Amor de mi vida, no podés hablar de moralidad. Le dije p... a Nicole Neumann y ahora lo aclaro y me hago cargo. Hacete cargo vos de lo que choreaste, de lo que afanaste, por lo que estás acusada. Ya casi que tu abogado te quiere dejar porque te hizo el favor porque es amigo de tu exnovio Jorge Rial. Quiero saber si también le vas a hacer un juicio a Morena Rial cuando te trató de gato, a Jorge Rial cuando te trató de chorra y después te pusiste de novia con él porque te convenía. No te metas conmigo, Agustina Kämpfer. Te hacés la buena y la sorora y estás acusada de robarnos a los argentinos. Quiero saber cómo de notera de color, con esos rulitos colorados que tenías, de C5N pasaste a ser la dueña de una revista con un papel carísimo, que se llamaba Minga... también estás imputada en esa causa donde solamente ganabas guita por la pauta oficial siendo la novia de Boudou, que también nos choreó sin parar y está preso y casi que corrés el mismo camino que él".

Yanina Latorre no ahorró palabras a la hora de disparar munición gruesa contra Kämpfer: "No podés explicar nada, reina -agregó-. Yo acá estoy con compañeras, soy panelista y soy mucho mejor que vos porque hacías notitas de color en C5N y ahora te hacés la politóloga...no te metas conmigo. Yo te espero el juicio tranquila pero primero terminá todas las causas que tenés por chorra. Te mando un beso grande", cerró, antes de rematarla con una pregunta: "¿Quedó claro lo que pienso de Kämpfer?".

Sin embargo, la panelista tenía algo más para decir: "Pará. Yo sé cuánto gana una panelista. ¿Cómo compraste todo lo que tenés? porque yo tengo, pero porque tengo un marido que jugó al fútbol, que ganó mucha guita y pagamos los impuestos. Pero vos, ¿cómo hacés para bancar el auto, los departamentos, los viajes, el hijo ese que tuviste, cómo hacés para pagar todo eso con lo que ganás? Me tuve que parar. Estoy brotada, chicas. Quiero ser actriz", cerró Latorre mientras algunas de sus compañeras la aplaudían.