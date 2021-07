Yanina Latorre, furiosa con Karina Mazzocco: “Toda la vida trabajó de linda”

Varada en Miami y sin poder volver a la Argentina, Yanina Latorre suele ser trending topic en las redes por sus polémicas historias en Instagram o tuits. Y ayer no fue la excepción. “ La angelita” fue duramente criticada en A la tarde, el nuevo programa de Karina Mazzocco y, como era de esperarse, esta mañana les contestó en vivo.

“Yani siempre fiel a su estilo sutil y delicado”, lanzó la conductora para referirse a las historias de Instagram de la panelista, en donde criticaba duramente al gobierno de Alberto Fernández por no poder regresar al país. Su comentario dio pie a Florencia de la V, quién también opinó al respecto: “Indígnate que no tenías filtro de Snapchat, no con Albertico”, acotó, entre risas, por el look a cara lavada de la panelista de eltrece.

Mientras el resto de las panelistas se sumaban con frases como “estás en Miami, disfrutá”, Mazzocco redobló la apuesta antes de cerrar el tema: “Que lástima Yani que no volviste, si no te invitábamos al primer programa”, ironizó despertando la furia de la mujer de Diego Latorre.

“No voy a programas de un punto de rating, que no tienen contenido. Y hago las historias en pijama porque se me canta”, expresó Yanina hoy en Los ángeles de la mañana, fiel a su estilo. Tras tildar a Débora D’Amato de poco informada, la rubia arremetió contra De la V, con quien tenía un buen vínculo hasta ayer. “Cuando no tengas nada que decir, no digas nada. Hablar de luz, de pijama cuando estoy hablando de contenido. Son cuatro boludas que se juntan a tomar el té y hablan pavadas”, disparó enojadísima.

“Flor de la V, frívola, habla de iluminación, pobrecita. Por ahí ella no puede salir a la calle sin iluminación, yo me la banco sin maquillaje en el balcón. Que se saque una foto con Alberto no implica que no pueda hablar. Yo lo conozco, tengo el teléfono, me tomo un café con él y lo critico. Las otras obsecuentes se callan la boca”, advirtió en referencia a la imagen que circuló hace unos días junto al presidente de la Nación.

Por último, la angelita le dedicó unas palabras a la conductora del nuevo ciclo de América. “Karina Mazzoco es la reina de la desinformación . Toda la vida trabajó de linda. Si el primer programa hago un punto de rating, yo me suicidaría. No les da vergüenza. (...) ¿Qué querés que les conteste a estas minas que no les da el marote?’”, concluyó en complicidad con Ángel De Brito.

LA NACION