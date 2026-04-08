Yanina Latorre confirmó que se suma a la serie de Wanda Nara y Maxi López

En medio de la expectativa que rodea a Triángulo amoroso, la serie protagonizada por Wanda Nara y Maxi López pensada para redes sociales, Yanina Latorre sorprendió al confirmar que también será parte del proyecto. La conductora sorprendió al contar en SQP (América TV) que tendrá una participación en la ficción y, además, adelantó algunos detalles sobre cómo será su debut en esta producción que ya genera repercusión.

Latorre confirmó que su desembarco en la serie está cada vez más cerca y adelantó que comenzará a grabar la semana próxima. Su participación tendrá un guiño particular, en línea con el tono de la producción, que mezcla ficción y realidad en un universo cargado de sorpresas y figuras inesperadas.

Yanina Latorre se suma al proyecto digital de Wanda Nara y Maxi López (Captura: América TV)

En ese contexto, explicó que el cronograma será ajustado, ya que las grabaciones empiezan el martes y requieren un ritmo acelerado por los compromisos laborales de Wanda Nara en Uruguay. “Hay que apurarse, porque Wanda después se tiene que ir a grabar la peli a Uruguay”, aseguró.

La producción genera expectativa en redes (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Además, contó que ya recibió el guion y dio algunos detalles sobre su personaje, que no llevará su nombre, pero sí la mostrará como conductora de un programa de panel vinculado al universo de la expareja. “Me llega el guión el fin de semana para estudiar y el martes grabo”, relató en vivo, y sumó expectativa al revelar que sus panelistas serán “desopilantes”, aunque evitó dar nombres: “Lo interesante es el panel, que no lo puedo decir”.

Bajo el título Triángulo amoroso, la producción se suma a la nueva grilla digital de Stream Telefe y no tardó en generar repercusión, sobre todo después del reencuentro público de la expareja en su evento de lanzamiento. La propuesta pone el foco en relaciones cargadas de tensión, emociones y romance, y fue diseñada desde su origen en formato vertical, con una lógica pensada para el consumo en plataformas móviles.