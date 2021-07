Yanina Latorre habló del mal momento que está pasando su mamá en Miami

Yanina Latorre se encuentra con toda su familia en Miami desde el 7 de junio, cuando viajaron para vacunarse contra el coronavirus. Cuando estaba lista para volver, aislarse y retomar sus compromisos laborales, la panelista de Los ángeles de la mañana se enteró de las nuevas medidas del gobierno nacional dispuestas para los argentinos que se encuentran en el exterior, quienes ahora deberán aguardar su turno para regresar al país.

“A un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir”, disparó la mediática desde sus Stories de Instagram, donde le habló directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Hacé algo, macho, pero lo que estás haciendo es al revés”, lanzó. “Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida, les juro. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado”, manifestó en sus redes, visiblemente molesta.

Yanina Latorre mostró la vacunación de su familia en Miami

El sábado, Latorre se mostró nuevamente muy indignada ante las medidas, pero también contó que a la familia se le sumó una preocupación vinculada al estado de ánimo de Dora, madre de Yanina. “[Un amigo] Vio argentinos llorando y desesperados en el aeropuerto de Miami deseando poder regresar a la Argentina, ¿se puede tener a la gente así?”, cuestionó en primera instancia, para luego hablar de su mamá, quien cumplió 81 años en pleno viaje.

“Como si fuera poco, ahora se viene el huracán, ¿vieron? Mi mamá está cag... hasta las patas”, contó, muy intranquila al respecto. “Me mandaron quinientos mil mails del gobierno de Miami, del municipio, del edificio, de la mar en coche. Parece que el lunes nos roza el huracán”, amplió.

El viernes, la tormenta Elsa ganó fuerza y se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica (de categoría 1) que avanza por el este del Caribe. Los meteorólogos consideran que podría golpear en Florida o en la costa estadounidense del Golfo de México, por lo cual se están enviando las alertas a las que Latorre hacía referencia.

Días atrás, la panelista también había utilizado sus redes para manifestar que el Gobierno estaba tomando medidas “anticonstitucionales”.

“Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1° de julio hasta no sé cuanto, que la gente vaya a hoteles, 10 días de cuarentena. Pero, ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo, y ponerse a laburar, ¿se la agarran con nosotros porque viajaste?”, opinó.

LA NACION