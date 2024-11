Yanina Latorre recordó la premonición que tuvo la primera vez que vio a Wanda Nara con Mauro Icardi: “Esto termina mal”

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió hablar . La panelista, conocedora del detrás de escena de la vida de la mediática, prendió el ventilador anoche en el programa que conduce Ángel de Brito: dio detalles del verdadero comienzo del vínculo entre la conductora de Bake Off famosos con el cantante L-Gante y recordó la premonición que tuvo la primera vez que la vio con Icardi, luego de su casamiento: “Esto termina mal” , les dijo. Y no se equivocó.

Relación rota

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara y aseguró que tiene pruebas que la comprometen (Fuente: Captura de imagen/América)

A lo largo de los años y en todos los escándalos que la mediática fue protagonista, Latorre se posicionó de su lado. Incluso, fue su vocera cuando explotó el Wandagate por el supuesto encuentro romántico entre Icardi y la China Suárez en 2022. Sin embargo, el vínculo entre las mujeres se rompió hace unos días luego de que se diera a conocer la noticia de la lesión de rodilla de Icardi. A la panelista no le pareció bien que Wanda estuviera de vacaciones en Brasil mientras el padre de sus hijas busca recuperarse.

“Las barbaridades que está haciendo Wanda Nara. El tipo terminó con ligamentos cruzados, pobre, está mal y Wanda Nara (...) en Brasil. Andá a cuidar al padre de tus hijos. Dale una mano que cuando casi te morís de la miseria, te salvó de todo. Yo soy una mujer agradecida y para mí la familia es la familia”, opinó la panelista en su programa radio el viernes.

El descargo de Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

La respuesta de Wanda no se hizo esperar. “A la señora que da cátedra de vida, le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario”, advirtió la conductora de Telefe en una historia de Instagram. Si bien Latorre le respondió picante -”Me pudre (...) que me amenacen, basta me cansé”, Laura Ubfal anunció el mismo sábado que Nara y Latorre se habían amigado. Pero parece que eso era así hasta anoche...

El final de la tregua

Latorre le dedicó una buena parte de su participación en LAM ayer a hablar de Wanda Nara. Luego de asegurar que “está enamorada de L-Gante”, habló del inicio de la relación y negó, tal como dijo la mediática, que la relación haya comenzado hace cuatro días. Además, confió que hablaron, que le reprochó que la haya criticado como madre -algo que Latorre asegura que no hizo- y molesta por el descargo y la amenaza de Wanda comenzó a contar infidencias de la relación entre ellas.

Lo primero que confesó Latorre fue que “el petisero” al que le atribuía la información durante el Wandagate en realidad fue siempre la misma Wanda. “Si te lleva a juicio, yo soy testigo porque leía los chats que te mandaba”, saltó De Brito en defensa de su panelista. También aseguró que no contó muchas de las cosas de las que se enteró por cuidarla, que Wanda y L-Gante se conocieron en “París 2022″ y que ella se lo confirmó en un chat: “Ella me dice ´hace tres años que lo conozco. Yo ya sé quién es´”, reconoció y contó que durante mucho tiempo “iba y venía” con L-Gante y con Mauro.

Wanda Nara y L-Gante, una relación que empezó tiempo atrás

Atento al relato, Pepe Ochoa intervino para contar que él también tenía la versión de un encuentro sexual entre Wanda y L-Gante en París en agosto de 2022. “En 2022 una amiga mía estaba en Ibiza sentada y escucha una conversación de L-Gante que venía de su show en París y cuenta abiertamente que había tenido relaciones con Wanda”, agregó Latorre. “Cuando me enteré no di bola y guardé”, repasó Latorre, pero luego se puso a mirar con atención algunas fechas y se dio cuenta de que ese relato coincidía con las primeras participaciones de Wanda en algunos trabajos musicales de L-Gante.

Una premonición certera

Según Latorre, Wanda y Mauro siempre fueron "tóxicos"

Luego de asegurar que a Wanda le molesta que Icardi tenga novia -”ella es medio como el perro del hortelano”-, Latorre volvió al momento en el que la mediática se casó con el futbolista para descartar la idea de que el tóxico en el vínculo era él. “Ella se olvida. Me puteó el sábado y yo se lo dije: ‘Flaca, nunca me dijiste ni gracias con lo de la China. Me inmolé por vos.’ Nunca un gracias. Cuando le pedís una data, te clava el visto”, arrancó. Luego fue al punto. “Cuando ella se casó, la que fue la vocera de este romance de Icardi y ella, defendiéndolos de la icardiada, fui yo. Ella me llamó llorando desesperada que no tenía tarjeta de crédito. Le pagué el remedio del asma para los pibes”, recordó . “Ahí fui a comer con ellos, tipo vocera, y eran dos tóxicos. Se revisaban los teléfonos, tenían los dos las claves de las contraseñas de las redes sociales. Y yo les dije ´chicos, esto termina mal´ Se revisaban todo”, repasó.

