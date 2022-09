La Voz Argentina: cómo llegaron los 4 elegidos del público a la gran final de la cuarta temporada

Este jueves por la noche se definieron los cuarto finalistas de la cuarta temporada de La Voz Argentina . Con estilos muy distintos y edades que van de los 26 a los 18 años, cada uno de ellos tuvo un recorrido único dentro de la competencia : algunos apostaron a lo seguro y otros decidieron asumir riesgos; unos brillaron en cada una de sus presentaciones y otros sufrieron algún que otro traspié. Sin embargo, sus características los llevaron a convertirse en los grandes favoritos del público.

Elías Pardal / Team Montaner

El muchacho de 26 años de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, llegó al programa con un sueño: “Vengo a terminar lo que mi padre empezó. Él, Mario, tuvo una carrera muy importante en mi ciudad. Murió hace tres meses y quiero que sus canciones se escuchen a lo largo del país”.

“ Cuando me anoté, hubo un sueño personal. Quiero cantar, quiero interpretar y que la gente al escucharme también interprete las canciones como quiera. Pero creo que la obra de mi viejo quedó muy poco conocida ”, explicaba, mirando a cámara, antes de cantar por primera vez ante los coaches. “Creo que él me diría que lo disfrute, que juegue, que haga lo que sienta. Que pise el escenario con disfrute, sin nervio y con mucho corazón. Me diría que lo haga con pasión”, agregaba.

En aquella primera audición a ciegas, Elías brindó una versión de “Durazno sangrando” de Luis Alberto Spinetta. Soledad, Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky giraron sus butacas recién en el último acorde e inmediatamente comenzaron a sacarse chispas para disputárselo. Luego de escucharlos, eligió formar parte del team del autor de “Déjame llorar”.

Con el correr de las semanas, el tema de la paternidad volvería a ser central para el santafesino. En una de las galas compartió con los coaches y el público en general una noticia que lo llenó de felicidad: va a ser papá por primera vez . “Cuando se va alguien del árbol genealógico, viene otro. Ahora, además de dedicarle mis actuaciones a mi viejo, se las voy a dedicar a mi hijo, que va a ser varón”, expresó emocionado.

Su recorrido por el programa fue limpio y llano: no tuvo traspiés y desde el comienzo se convirtió en uno de los elegidos del público. Su nombre fue uno de los más mencionados en las redes cuando la elección recaía en su coach y luego fue uno de los grandes elegidos de los televidentes en las instancias finales.

En las batallas, cantó junto a Victoria Méndez Bello una versión de “Volver a empezar”, de Alejandro Lerner y fue elegido por Ricardo Montaner para seguir en el certamen.

También resultó elegido por Montaner en la instancia de los knockout, luego de brindar su propia versión de “Ciudad de pobres corazones”, el tema de su coprovinciano Fito Páez. Dejó afuera de concurso a Adrián Ocampo.

“Yo juego más con el sentimiento que con tener una nota alta... Trato de jugar por otro lado”, explicaba antes de cantar “Mi historia entre tus dedos”, de Gianluca Grignani, en la etapa de los playoff. Y agregaba: “Mis expectativas son altas. Quiero quedarme en este hermoso programa”.

En esta, la primera instancia en la que se combina la preferencia de los coaches y la del público, obtuvo el 23,1% de los votos de los televidentes. Luego llegarían los shows en vivo. Allí, se animó a cambiar de género y cantó “Los mareados”, el popular tango de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo. Otra vez resultó ganador: fue elegido por el público, con el 14,6 por ciento de los votos.

En los octavos también resultó vencedor, con el 23,5% de los votos. Cantó “Ángel”, de Robbie Williams. En la siguiente instancia, los cuartos de final, también volvió a imponerse por sobre sus compañeros del team Montaner, cosechando el 32,2 % de los votos.

En esa oportunidad, decidió asumir un gran riesgo: cambiar de canción a último momento. Dejó de lado “Clavado en un bar” y con el visto bueno de su coach optó por “Tengo”, el clásico de Sandro en la versión de Divididos.

En la semifinal, eligió otro tema de Alejandro Lerner, “Todo a pulmón”, y no hubo sorpresas: obtuvo el 59,1% de los votos y se impuso sobre Naiquén Galizio.

Yhosva Montoya / Team Soledad

El finalista del equipo de Soledad Pastorutti es Yhosva Montoya. Tiene 23 años y es oriundo de Gaiman, provincia de Chubut. “Mi nombre es bíblico. Era Joshua, pero lo registraron mal”, explicó en su presentación, antes de desandar su historia. “Mi papá para mí es todo. Me enseñó muchas cosas, a salir adelante... Cuando mi mamá falleció, él se hizo cargo de todo. Para mí es mi ídolo”, reveló.

Tenía 7 años cuando perdió a su mamá. “Me refugié en la música, en la guitarra. Empecé a componer desde muy chiquito. Tengo canciones escritas para mi mamá y hasta el día de hoy las canto y la gente se emociona... La gente de Gaiman sabe lo que nosotros vivimos y por eso a ellos también les llega”, explicó.

En su audición a ciegas el joven, que trabaja en una peluquería, interpretó “Avanzar”, de Nahuel Pennisi, acompañado por su guitarra. Logró que giraran su butaca los cinco coaches. Todos elogiaron su caudal de voz, su falsete y la capacidad para alcanzar notas altas. “Si no venís conmigo, renuncio al programa”, lo amenazó Lali, pero no hubo caso: eligió a Soledad.

En las batallas, se impuso ante Axel Riquelmes cantando “Amutuy”, del cantautor neuquino Marcelo Berbel. El perfecto ensamble de sus voces hizo que los coaches les recomendaran formar un dúo luego del programa. “Los dos tienen futuro dentro de lo que es el mundo de nuestra música”, indicó Soledad, antes de dar a conocer su decisión.

En los knockouts cantó “Mi estrella predilecta”, de Los Huayra y se impuso ante el sanjuanino Nicolás Olivieri, que interpretó una versión de “Aires de nostalgia”. “Cuando aparece gente como Yhosva me parece que están en su tercera, cuarta vida; y que en todas ellas fue cantante”, lo halagó su coach.

En la etapa de los playoffs fue salvado por Soledad, luego de entonar “Pájaro cantor”, de Abel Pintos. “Tengo una debilidad por él porque me transmite mucho al cantar. Muestra toda su alma cuando canta. Por algo está pasando con vos lo que pasa en tu tierra”, fundamentó la cantante. “Es increíble cómo la gente lo recibe. Hasta le pintaron un auto, la ‘yhovaneta’”, reveló. Y el participante corroboró la historia: “Cuando canto salen a festejar todos en el auto y sacan fotos”.

En los shows en vivo abandonó por un rato el folclore e interpretó “Para decir adiós”, una balada de José Feliciano. En esa instancia, gozó por primera vez del favor del público, que lo eligió con el 21,4% de los votos.

En los octavos de final fue quien cosechó el más alto porcentaje de votos de su equipo, 35,1%, tras interpretar otro clásico popular latinoamericano: “La maza”, de Silvio Rodríguez . Durante esa gala, volvió a dar detalles sobre su vida: “Mi mamá fue la que siempre apostó todo en mí. Cuando era muy chiquito, ella ya decía que iba a cantar, que iba a ser artista. Creo que me puso Yhosva como nombre artístico. Cuando tenía cuatro años, le pedí una guitarra a Papá Noel, y ellos hicieron todo lo posible por comprármela. Ahí empecé a tocar la guitarra, y después vinieron otros instrumentos, todo de oído. Y me di cuenta que tenía que cantar cuando falleció mi mamá”.

En la siguiente instancia, los cuartos, volvió a imponerse, con el 36 % de los votos por su interpretación de “Hoy”, de Gloria Estefan.

Para la semifinal apostó a un clásico: “Zamba para olvidar”, de Daniel Toro, y se quedó con el 61, 3% de los votos dejando fuera de competencia a Huilén Currá.

Ángela Navarro / Team Lali

Ángela Navarro, de Berazategui, Buenos Aires, es la única mujer que llegó a la instancia final esta temporada, pero cuenta también con otra particularidad: fue la única de los cuatro finalistas que durante su paso por el programa cantó tanto en castellano como en inglés .

La bonaerense de 22 años contó que su relación con la música comenzó cuando tenía 8 años, en el centro comunitario La Casa del Niño, en el que pasaba el día junto a sus hermanos porque en su casa tenían graves problemas económicos. “Allí funcionaba un coro... Fue cómico porque yo pensaba que eran clases de danza y yo quería ser bailarina... Pero me dijeron que había que cantar y me quedé”, reveló. Y agregó: “A los 16 años empecé a trabajar y a colaborar con La Casa del Niño dando apoyo escolar, clases de música, deporte, arte. Fue como devolverles un poco todo lo que ellos me dieron en mi infancia”.

Además contó que poco tiempo antes de que comenzara el programa le informaron que se le estaba formando un pequeño hiatus. “Estamos tratándolo y dedicándonos a superar este mal momento. Estuve un par de meses sin poder cantar, pero ahora estoy acá, luchando”, indicó.

En su audición a ciegas eligió cantar “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz, y logró que giraran sus sillas los cinco coaches. A pesar de que antes de salir al escenario le había adelantado a Marley que, de poder elegir, escogería ser del equipo de Montaner, terminó optando por Lali.

En las batallas, le tocó medirse con Sofía Brown. Juntas, cantaron el tema de Alicia Keys “Girl on Fire”, y resultó vencedora. “Más allá de que para mí canta increíble y es una de la voces más fuertes que tengo en el equipo, vi cómo ellas trabajaron y las dificultades que tenían para afrontar este día, sobre todo Sofi. Y vi a una súper tipa. Ella nunca le soltó la mano a su compañera. Pasás porque sos una cantante tremenda, pero también una persona tremenda”, explicó Lali, a la hora de anunciar su veredicto. “Mi compañera es una increíble persona, pero también es muy talentosa. Y eso es lo que me motiva a darle la mano y no soltarla porque sé lo que vale”, resaltó la participante.

Luego, Ángela superó a Florencia Ronconi en la instancia de los knokouts con un tema de Lady GaGa: “You and I”. A esta altura, ya en las redes sociales se palpitaba que era una de las grandes favoritas del público.

Ya en los playoffs, tras mostrar una vez más su versatilidad interpretando “Me quedo contigo”, de Los Chunguitos, en la versión de Rosalía, fue elegida por Lali para continuar en su equipo.

Llegaron los shows en vivo y con ellos la posibilidad de que los televidentes dieran por primera vez su veredicto. No hubo dudas: cantó “Unstoppable”, de Sia, y la eligieron en primer lugar, con el 31,2% de los votos. “Esta performance quiero dedicársela a todos los chicos de La Casa del Niño, donde me crie. Para todos ellos porque quizá para nosotros, que tuvimos una vida muy difícil, creemos que las cosas son imposibles, y quiero hacerles ver que nada es imposible. Los sueños se cumplen con esfuerzo y amor. Somos imparables, como dice la canción”, expresó, luego de recibir los elogios de Lali y el resto de los coaches.

En los octavos de final, también se impuso sobre sus compañeros de equipo, al conseguir el e 32,7% de los votos por su interpretación de “Seminare”, el clásico de Serú Girán. En esa instancia, contó más sobre su infancia: “Yo tengo a mi papá y a mi mamá, pero por temas laborales y económicos, mis dos hermanos y yo íbamos a pasar el día al centro comunitario”.

En cuartos, le prestó su voz al clásico de Queen “The Show Must Go On” y volvió a convencer al público, que la premió con el 38,5 % de los votos.

En la semifinal, la rompió: se quedó con el 64% de los votos y se impuso sobre Tomás Sagués, con su versión de “Mi reflejo”, de Nicky Nicole.

Iván Papetti / Team Mau y Ricky

El recorrido de Iván Papetti, el más joven de los finalistas, fue el más vertiginoso. Pasó por tres de los cuatro equipos y gracias a su talento, a su humildad y a su simpatía, el público lo adoptó como a unos de sus favoritos y lo convirtió en uno de los grandes candidatos a quedarse con el primer puesto.

Iván tiene 18 años, es de San Antonio de Padua, y a pesar de su edad, es un enamorado de la música de mediados del siglo pasado. “Un día canté en un karaoke ‘A mi manera’, de Frank Sinatra, y noté que me salió una voz que no había escuchado en mí, y ahí me decidí a aprender canto”, reveló en su presentación.

En su audición a ciegas, optó por un clásico: “Love me Tender”, de Elvis Presley, y logró que Lali y Soledad giraran su butaca. Sin embargo, la intérprete de “Ego” hizo uso de un recurso nuevo en el programa: bloqueó a su compañera.

El “Tifón de Arequito” tendría revancha. En las batallas, Iván cantó junto a Estef Figueroa un medley de Elvis Presley y Lali eligió a su contrincante. Y entonces, una vez que quedó libre, tanto Mau y Ricky como Soledad se mostraron interesados en incorporarlo a sus equipos, pero fue Pastorutti quien ganó la compulsa.

Sin embargo, tampoco duraría mucho en su nuevo equipo. Llegados los knockout, cantó “The Way You Look Tonight” y perdió frente a María Belén Greco. Mau y Ricky decidieron darle una nueva oportunidad y lo sumaron a su equipo.

En la instancia de los playoff, Iván cantó “Never Gonna Give You Up”, de Rick Astley. Esta vez, fue el público quien decidió y terminó quedándose con el porcentaje de votos más alto de todos los equipos: el 51,8%. Además se enteró de que tiene un famoso fan internacional: Michael Bublé. A través de un clip, el músico canadiense expresó: “Me gustó tu voz. Sos increíble. Quiero felicitarte por tus presentaciones y desearte suerte. Continúa así, amigo”.

En los shows en vivo fue nuevamente el gran favorito del público, con el 30,2% de los votos. Cantó “It’s Not Usual”.

En los octavos de final, versionó “Mambo Nº 5″, de Lou Bega y no solo fue el ganador de su team sino que se convirtió nuevamente en el concursante que obtuvo el porcentaje más alto de todos los equipos: el 36,1%. En esa gala reveló que aún sigue yendo al secundario: cursa el sexto año de una escuela técnica.

Algo similar ocurrió en los cuartos de final: también obtuvo la primera posición dentro del equipo Mau y Ricky, con su versión de “I Dreamed a Dream”, el tema del musical Los Miserables.

En la semifinal Iván sufrió su primer traspié: se olvidó la letra de “A Little Respecte”, de Erasure. Sin embargo, la gente volvió a elegirlo y se impuso ante Octavio Muratore con el 56,3% de los votos.